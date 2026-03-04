Após início difícil, Sinner mira triunfo inédito em Indian Wells

O italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, inicia sua campanha no Masters 1000 de Indian Wells determinado a conquistar seu primeiro título da temporada. Aos 24 anos, o tenista chega ao torneio californiano após alcançar a semifinal do Australian Open e ser eliminado no ATP 250 de Doha. Enquanto isso, seu rival espanhol, Carlos Alcaraz, ostenta 12 vitórias consecutivas em 2026, ampliando a vantagem na disputa pela liderança do ranking.

Sinner retorna a Indian Wells após ficar de fora da edição de 2025, quando cumpria suspensão por doping. Embora tenha sido semifinalista em 2023 e 2024, o italiano nunca levantou o troféu no deserto californiano. Por ser um dos cabeças de chave, ele estreia diretamente na segunda rodada, a partir de sexta-feira, enfrentando o vencedor do duelo entre o australiano James Duckworth e um tenista vindo do qualifying.

— Minha preparação está indo muito bem. Este é um lugar especial; ter perdido o torneio no ano passado o torna ainda mais especial, então estou esperando uma ótima semana. A temporada tem sido boa: semifinais na Austrália e quartas de final em Doha, mas estou feliz com meu momento mental. Estamos tentando maximizar nosso potencial. O ano acabou de começar, então agora temos alguns torneios importantes antes da temporada de saibro. Me sinto pronto para jogar um bom tênis.

O tenista anunciou que pretende adotar uma nova abordagem tática no torneio, buscando ser mais agressivo do fundo de quadra e aprimorar aspectos específicos de seu jogo. Ele destacou o intenso período de treinos recentes e a satisfação com seu desempenho na quadra, reforçando a meta de avançar o máximo possível na competição.

Mesmo após a derrota em Doha para Jakub Mensik, o italiano manteve a calma, avaliando que não se tratou de um revés catastrófico e reconhecendo o alto nível do saque do adversário.

O italiano Jannik Sinner acelera a bola na partida contra o americano Ben Shelton no Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

Equilíbrio fora das quadras e foco na segurança

Questionado sobre os conflitos no Oriente Médio que afetaram jogadores em Dubai, Sinner adotou uma postura ponderada e humanizada. "Há coisas que simplesmente não podemos controlar, e essa é uma delas. Acredito que a ATP esteja fazendo o melhor possível para garantir segurança a todos", disse. "Espero que todos estejam bem e possam viajar ou voltar para casa. Ao mesmo tempo, a gente percebe que existem coisas muito mais importantes na vida do que o tênis", acrescentou, ressaltando a importância de manter a perspectiva.

O jovem tenista também ressaltou a necessidade de equilibrar a vida profissional e pessoal, valorizando a convivência com pessoas de confiança e momentos de lazer, como jogar golfe, videogame ou dirigir. Para ele, esses momentos, embora raros devido aos sacrifícios exigidos pela carreira, são fundamentais para manter estabilidade e bem-estar.

Após Indian Wells, o circuito seguirá com outros torneios importantes antes da tradicional temporada de saibro.

