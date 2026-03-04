Campeão de Grand Slams lamenta demissão de Filipe Luís: Surreal

A surpreendente demissão de Filipe Luís, do Flamengo, horas após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca, gerou enorme repercussão. E não apenas no mundo do futebol. Um dos melhores duplistas da história do tênis brasileiro, Bruno Soares se solidarizou com a repentina saída do treinador. Há duas semanas, o ex-tenista profissional e o técnico prestigiaram o Rio Open, no Jockey Club.

'Você é um monstro, irmão. Surreal isso. Mas vida que segue. Alguém vai ter muita sorte em ter você', escreveu Soares, em um dos quase 200 mil comentários na primeira postagem de Filipe Luís após a demissão do Flamengo.



Tenista amador e presente a outras edições do Rio Open, o ex-técnico rubro-negro é um dos muitos amigos de Soares no universo do futebol. Ronaldo Fenômeno é outro que integra a lista de amizades do ex-tenista mineiro. Inclusive, no passado, Soares, mais uma vez, participou do Galácticos Open, torneio de tênis beneficente promovido pelo ex-artilheiro da seleção brasileira.

Ex-número 2 do mundo, Soares foi bicampeão do US Open (2016 e 2020) e vencedor do Australian Open (2016) nas duplas masculinas, além de três títulos de Grand Slam nas mistas: em 2016, em Melbourne, e em 2012 e 2014, no US Open.

Abaixo, a nota de Filipe Luís nas redes sociais



"Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase 7 anos, o Clube de Regatas do Flamengo.

Foram 9 títulos como jogador e 5 títulos como treinador. Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória. Cada taça levantada teve suor, trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por esse escudo.

Agradeço à diretoria que me deu a oportunidade de ter vivido esse ciclo tão vitorioso e serei sempre grato pela confiança que me foi dada para construir uma trajetória tão marcante.

Aos jogadores, meu respeito eterno. Vocês são gigantes. São homens de caráter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo. Nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um.

Não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês. Mais do que uma despedida foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível. Cada abraço, cada palavra e cada gesto mostrou que o nosso trabalho foi além das quatro linhas. Construímos algo verdadeiro.

Obrigado por honrarem essa camisa todos os dias e por me honrarem como treinador e como pessoa. Vocês sempre terão meu respeito, minha admiração e minha gratidão.

E à torcida… vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões JUNTOS! Levo no coração cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada.

Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos, e o nosso foi HISTÓRICO.

Obrigado por tudo, Flamengo."