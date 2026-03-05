menu hamburguer
Ex-número 6, Berrettini sofre com cãibras no final do jogo em Indian Wells; vídeo

Italiano, de 29 anos, levou quase três horas para derrotar Mannarino

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
00:50
Atualizado há 27 minutos
Com cãibras, o italiano Matteo Berrettini é cumprimentado pelo francês Adrian Mannarino (Reprodução)
imagem cameraCom cãibras, o italiano Matteo Berrettini é cumprimentado pelo francês Adrian Mannarino (Reprodução)
  Matéria
  Mais Notícias

Ex-número 6 do mundo e atual 66, Matteo Berrettini precisou de nada menos que 2h48m para vencer a estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nessa quarta-feira. E, ao final do jogo, sofrendo com cãibras, o italiano sequer conseguiu ir à rede cumprimentar o francês Adrian Mannarino (48º), derrotado por 4/6, 7/5 e 7/5.

O tenista da Itália teve dificuldades até para se levantar, e o rival atravessou a rede para lhe parabenizar pela vitória. Veja no vídeo abaixo:

Aos 29 anos e 10 títulos de ATP no currículo, Berrettini está na quinta participação no torneio na Califórnia. Seu melhor resultado, até aqui, foi ter chegado às oitavas de final, vencendo dois jogos, em 2022.

Berrettini desafia Zverev

O próximo rival do tenista italiano será o alemão Alexander Zverev, quarto do mundo e que, no último final de semana, foi campeão de duplas do ATP 500 de Acapulco com o brasileiro Marcelo Melo. Foi o primeiro título da parceria.

Será o oitavo jogo entre o alemão e o italiano. E a vantagem, no confronto direto, é de Zverev, com quatro vitórias. Berrettini, por sua vez, levou a melhor no último embate, na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, ano passado.

O italiano Matteo Berrettini na vitória sobre o francês Adrian Mannarino em Indian Wells Tennis (Foto: Matthew Stockman/AFP)
  Matéria
