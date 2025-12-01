Estrelas do tênis lamentam a morte do italiano Nicola Pietrangeli, aos 92 anos

O tênis mundial, em especial o italiano, está de luto. Nesta segunda-feira (1º), morreu Nicola Pietrangeli, aos 92 anos. Bicampeão de simples de Roland Garros (em 1959 e 1960), o ex-tenista, que nasceu na Tunísia, também venceu duas vezes o Masters 1000 de Roma, em 1957 e 1961. Não por acaso, uma das quadras do Foro Itálico, na capital do país, leva o nome dessa lenda da modalidade.

Pietrangeli costumava prestigiar o tradicional torneio romano e dizia que a quadra que leva seu nome era a mais linda do circuito mundial. Confira no vídeo abaixo:



Em Roland Garros, além dos títulos de simples, Pietrangeli venceu nas duplas masculinas (com Orlando Sirola, em 1959) e mistas, com Shirley Bloomer, em 1958. A lenda italiana ainda travou duas épicas batalhas contra o espanhol Manuel Santana no saibro parisiense, mas acabou derrotado nas finais de 1961 e 1964.

Pietrangeli também fez história na Davis, sendo o recordista de confrontos (164) na competição, entre 1954 e 1972, tendo vencido 120 deles. Como capitão nessa que é a principal competição entre países, Pietrangeli levou Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli ao primeiro título da Itália. A façanha foi em 1976, contra o Chile, em Santiago.

Nadal e Fognini homenageiam Pieatrangeli

Nas redes sociais, Fabio Fognini, que se retirou das quadras em 2025, homenageou a lenda Pietrangeli, como uma foto tirada no Masters 1000 de Monte Carlo.

Recordista de títulos em Roma (10), o ex-tenista espanhol Rafael Nadal também se solidarizou com o adeus à lenda do tênis italiano:

'Acabei de receber a triste notícia do falecimento de um grande tenista italiano e mundial. Meus mais sinceros pêsames a toda a família, ao seu filho Filippo e a toda a comunidade do tênis italiano. Caro Nicola'.

Nadal homenageia Nicola Pietrangeli (Reprodução)