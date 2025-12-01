Estrelas do tênis lamentam a morte do italiano Nicola Pietrangeli, aos 92 anos
Entre outras conquistas, ex-tenista venceu duas vezes nas simples Roland Garros
- Matéria
- Mais Notícias
O tênis mundial, em especial o italiano, está de luto. Nesta segunda-feira (1º), morreu Nicola Pietrangeli, aos 92 anos. Bicampeão de simples de Roland Garros (em 1959 e 1960), o ex-tenista, que nasceu na Tunísia, também venceu duas vezes o Masters 1000 de Roma, em 1957 e 1961. Não por acaso, uma das quadras do Foro Itálico, na capital do país, leva o nome dessa lenda da modalidade.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Pietrangeli costumava prestigiar o tradicional torneio romano e dizia que a quadra que leva seu nome era a mais linda do circuito mundial. Confira no vídeo abaixo:
➡️Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre promessa e corta o cabelo. E ele?
➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca
Em Roland Garros, além dos títulos de simples, Pietrangeli venceu nas duplas masculinas (com Orlando Sirola, em 1959) e mistas, com Shirley Bloomer, em 1958. A lenda italiana ainda travou duas épicas batalhas contra o espanhol Manuel Santana no saibro parisiense, mas acabou derrotado nas finais de 1961 e 1964.
Pietrangeli também fez história na Davis, sendo o recordista de confrontos (164) na competição, entre 1954 e 1972, tendo vencido 120 deles. Como capitão nessa que é a principal competição entre países, Pietrangeli levou Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli ao primeiro título da Itália. A façanha foi em 1976, contra o Chile, em Santiago.
Nadal e Fognini homenageiam Pieatrangeli
Nas redes sociais, Fabio Fognini, que se retirou das quadras em 2025, homenageou a lenda Pietrangeli, como uma foto tirada no Masters 1000 de Monte Carlo.
Recordista de títulos em Roma (10), o ex-tenista espanhol Rafael Nadal também se solidarizou com o adeus à lenda do tênis italiano:
'Acabei de receber a triste notícia do falecimento de um grande tenista italiano e mundial. Meus mais sinceros pêsames a toda a família, ao seu filho Filippo e a toda a comunidade do tênis italiano. Caro Nicola'.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias