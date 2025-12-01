menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Estrelas do tênis lamentam a morte do italiano Nicola Pietrangeli, aos 92 anos

Entre outras conquistas, ex-tenista venceu duas vezes nas simples Roland Garros

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
12:38
Nicola Pietrangeli no Foro Itálico de Roma, em 2022 (Divulgação/ATP)
imagem cameraNicola Pietrangeli no Foro Itálico de Roma, em 2022 (Divulgação/ATP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O tênis mundial, em especial o italiano, está de luto. Nesta segunda-feira (1º), morreu Nicola Pietrangeli, aos 92 anos. Bicampeão de simples de Roland Garros (em 1959 e 1960), o ex-tenista, que nasceu na Tunísia, também venceu duas vezes o Masters 1000 de Roma, em 1957 e 1961. Não por acaso, uma das quadras do Foro Itálico, na capital do país, leva o nome dessa lenda da modalidade.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Pietrangeli costumava prestigiar o tradicional torneio romano e dizia que a quadra que leva seu nome era a mais linda do circuito mundial. Confira no vídeo abaixo:


➡️Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre promessa e corta o cabelo. E ele?
➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

continua após a publicidade

Em Roland Garros, além dos títulos de simples, Pietrangeli venceu nas duplas masculinas (com Orlando Sirola, em 1959) e mistas, com Shirley Bloomer, em 1958. A lenda italiana ainda travou duas épicas batalhas contra o espanhol Manuel Santana no saibro parisiense, mas acabou derrotado nas finais de 1961 e 1964.

Pietrangeli também fez história na Davis, sendo o recordista de confrontos (164) na competição, entre 1954 e 1972, tendo vencido 120 deles. Como capitão nessa que é a principal competição entre países, Pietrangeli levou Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli ao primeiro título da Itália. A façanha foi em 1976, contra o Chile, em Santiago.

continua após a publicidade

Nadal e Fognini homenageiam Pieatrangeli

Nas redes sociais, Fabio Fognini, que se retirou das quadras em 2025, homenageou a lenda Pietrangeli, como uma foto tirada no Masters 1000 de Monte Carlo.

Recordista de títulos em Roma (10), o ex-tenista espanhol Rafael Nadal também se solidarizou com o adeus à lenda do tênis italiano:

'Acabei de receber a triste notícia do falecimento de um grande tenista italiano e mundial. Meus mais sinceros pêsames a toda a família, ao seu filho Filippo e a toda a comunidade do tênis italiano. Caro Nicola'.

Lance!
Nadal homenageia Nicola Pietrangeli (Reprodução)
Nadal homenageia Nicola Pietrangeli (Reprodução)
Fognini homenageia Nicola Pieatrangeli (Reprodução)
Fognini homenageia Nicola Pieatrangeli (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias