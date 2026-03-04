menu hamburguer
AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells

Número 1 do Brasil encara o belga Raphael Collignon

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
23:00
Atualizado há 0 minutos
João Fonseca devolve a bola na vitória sobre o francês Gael Monfils no MGM Slam, em Las Vegas (Foto: Chris Unger /AFP)
imagem cameraJoão Fonseca devolve a bola na vitória sobre o francês Gael Monfils no MGM Slam, em Las Vegas (Foto: Chris Unger /AFP)
Número 35 do mundo, João Fonseca, nesta quarta-feira, tenta a primeira vitória, em duas partidas, em quadra rápida em 2026 (em torneios da ATP). E o rival do brasileiro, na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, é o belga Raphael Collignon (77º do mundo, de 24 anos).

1º SET

  1. Sem sustos, o brasileiro faz 3/2, e a torcida solta o grito 'João Fonseca'.
  2. João Fonseca joga bem, chega a empatar em 40/40, mas o belga confirma novamente e faz 2/2.
  3. De zero, o carioca confirma o serviço.
  4. O número 1 do Brasil inicia o terceiro game com seu primeiro ace no jogo.
  5. Collignon, com um ace, empata em 1/1.
  6. Com um winner (ponto vencedor) cruzado de esquerda, o brasileiro confirma o primeiro game.
  7. João Fonseca começa o jogo no saque.
  8. Os jogadores estão terminando o aquecimento.

Pré-jogo de João Fonseca em Indian Wells

Em janeiro, em sua única partida na quadra rápida na temporada, o número 1 do Brasil perdeu para o americano Eliott Spizzirri na primeira rodada do Australian Open.

Essa é apenas a segunda vez que o jovem brasileiro, de 19 anos, enfrenta o tenista da Bélgica. Na primeira, em setembro de 2024, em Bolonha, na Itália, o carioca, então 158º do ranking, superou o adversário (194º), por 6/3, 6/7 e 6/3, pela Copa Davis, numa quadra rápida coberta.

João Fonseca jogou Indian Wells pela primeira vez em 2025, quando parou na segunda rodada, diante do britânico (e campeão) Jack Draper.

Bia Haddad perde

Também nesta quarta-feira, a paulistana Bia Haddad Maia perdeu na estreia em Indian Wells: 6/1, 6/7 e 6/1 para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro.

João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger /AFP)
João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger /AFP)

