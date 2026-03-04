AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells

Sem sustos, o brasileiro faz 3/2, e a torcida solta o grito 'João Fonseca'.

João Fonseca joga bem, chega a empatar em 40/40, mas o belga confirma novamente e faz 2/2.

De zero, o carioca confirma o serviço.

O número 1 do Brasil inicia o terceiro game com seu primeiro ace no jogo.

Collignon, com um ace, empata em 1/1.

Com um winner (ponto vencedor) cruzado de esquerda, o brasileiro confirma o primeiro game.

João Fonseca começa o jogo no saque.