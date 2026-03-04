AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells
Número 1 do Brasil encara o belga Raphael Collignon
- Matéria
- Mais Notícias
Número 35 do mundo, João Fonseca, nesta quarta-feira, tenta a primeira vitória, em duas partidas, em quadra rápida em 2026 (em torneios da ATP). E o rival do brasileiro, na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, é o belga Raphael Collignon (77º do mundo, de 24 anos).
Relacionadas
➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional
➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir
➡️ Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
1º SET
- Sem sustos, o brasileiro faz 3/2, e a torcida solta o grito 'João Fonseca'.
- João Fonseca joga bem, chega a empatar em 40/40, mas o belga confirma novamente e faz 2/2.
- De zero, o carioca confirma o serviço.
- O número 1 do Brasil inicia o terceiro game com seu primeiro ace no jogo.
- Collignon, com um ace, empata em 1/1.
- Com um winner (ponto vencedor) cruzado de esquerda, o brasileiro confirma o primeiro game.
- João Fonseca começa o jogo no saque.
- Os jogadores estão terminando o aquecimento.
Pré-jogo de João Fonseca em Indian Wells
Em janeiro, em sua única partida na quadra rápida na temporada, o número 1 do Brasil perdeu para o americano Eliott Spizzirri na primeira rodada do Australian Open.
Essa é apenas a segunda vez que o jovem brasileiro, de 19 anos, enfrenta o tenista da Bélgica. Na primeira, em setembro de 2024, em Bolonha, na Itália, o carioca, então 158º do ranking, superou o adversário (194º), por 6/3, 6/7 e 6/3, pela Copa Davis, numa quadra rápida coberta.
João Fonseca jogou Indian Wells pela primeira vez em 2025, quando parou na segunda rodada, diante do britânico (e campeão) Jack Draper.
+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Bia Haddad perde
Também nesta quarta-feira, a paulistana Bia Haddad Maia perdeu na estreia em Indian Wells: 6/1, 6/7 e 6/1 para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias