Ex-top 10, melhor paraguaio da história exalta maturidade de João Fonseca

Número 9 do mundo em 1980 e finalista de Roland Garros um ano antes, Victor Pecci é o maior nome do tênis do Paraguai na história. Em visita ao Brasil, o ex-tenista não poupou elogios ao número 1 do país, João Fonseca:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Sparring de 15 anos celebra treinos com João Fonseca

Pecci diz que não é de hoje que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, se destaca, principalmente pela maturidade:

➡️Torcedor do Real Madrid, Alcaraz participa de premiação com Messi na Flórida; vídeo

➡️Estrelas do tênis lamentam a morte do italiano Nicola Pietrangeli



- Mesmo com 19 anos que tem agora, o Fonseca já faz anos que se via que ele era um jogador fora de série. Eu vejo que ele, para a sua idade, é muito maduro. Ele sabe o que quer por meio da sua maturidade, podendo alcançar passos mais rápidos que o resto dos jovens - disse o paraguaio, um dos palestrantes do Workshop Tênis Excelência, realizado pela Federação Paulista de Tênis (FPT) durante a Ribeirão Tennis Week.



Pecci, em 1979, na campanha rumo à final de Roland Garros, derrotou nomes como o argentino Guillermo Vilas (5º do mundo), nas quartas de final, e o americano Jimmy Connors (então líder do ranking), na semifinal, vídeo abaixo. Na decisão, no entanto, acabou superado pelo então tricampeão sueco, Bjorn Borg (vice-líder do ranking), em quatro sets. Dois anos depois, parou na semifinal em Paris, novamente diante do rival da Suécia (número 1 do mundo naquela semana). Como profissional, o tenista paraguaio venceu 10 títulos de ATP, todos no saibro.

continua após a publicidade

Pecci vê João Fonseca no caminho para o top 10

O melhor tenista da história do Paraguai vê o brasileiro, atual 24º do mundo, em condições de chegar ao top 10:

- Na época que eu joguei era totalmente diferente. Não havia o conhecimento que há hoje com a parte técnica, tática e física. Isso faz com que o tênis melhore muito em relação à velocidade e intensidade. Falando de João Fonseca, ele tem todos os ingredientes para chegar a ser um grande campeão.

Danilo Gaino, presidente da Federação Paulista de Tênis, agradeceu a presença de Pecci:



- Eventos como o Workshop Tênis Excelência são fundamentais para o desenvolvimento do tênis brasileiro. Reunir treinadores, gestores, ex-atletas e profissionais do esporte permite trocar experiências, atualizar metodologias e projetar um futuro ainda mais promissor para nossa modalidade. Acreditamos que iniciativas como essa fortalecem nossa base e ampliam a competitividade do Brasil no cenário internacional.

continua após a publicidade