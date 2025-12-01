Sparring de 15 anos celebra treinos com João Fonseca: 'Vou levar pro resto da carreira'

Imagine ser convidado, com uma hora de antecedência, para treinar com um dos melhores tenistas brasileiros de todos os tempos. Pois o carioca Daniel Wendel, de 15 anos, viveu esse sonho na semana passada, quando foi sparring, durante quatro dias, de João Fonseca, na Yes Tennis.

O número 1 do Brasil, de 19 anos e 24º do mundo, iniciou a pré-temporada com o treino às 11h da última segunda-feira (24), no Itanhangá Golf Club. E lá estava Wendel, do outro lado da quadra, parecendo não acreditar na oportunidade.

- Fiquei um pouco tenso na hora, mas consegui enfrentar bem e ir com tudo. Curti bastante e consegui aprender muito treinando com ele. Vou levar isso pro resto da minha carreira - conta, ao Lance!, o jovem tenista, que já tem no currículo títulos sul-americano, brasileiro e estadual. Outra façanha da qual se orgulha é de já ter ponto na ITF (Federação Internacional de Tênis).

Além das trocas de bola, o sparring diz ter conversado sobre tudo com o pupilo do técnico Guilherme Teixeira:

- Conversamos sobre tudo, de vida pessoal ao tênis. Ele é bem gente boa, tanto pessoalmente, quanto pela tv - elogia.

Wendel começou no tênis aos nove anos e, desde 2023, também treina na Yes Tennis. Seu ídolo no esporte é o sérvio Novak Djokovic, 'por conseguir virar jogos e nunca desistir'.

E seu maior sonho no tênis?

- É conseguir uma bolsa (no tênis universitário americano) ou ser profissional.

Curiosamente, por muito pouco o tênis universitário não foi o destino de João Fonseca. Em 2024, o jovem carioca, então com 17 anos, tinha feito acordo com a Universidade da Virgínia, que acabou sendo cancelado, após a ótima campanha no Rio Open. Naquela semana de fevereiro, o anfitrião venceu suas duas primeiras partidas de ATP, alcançando as quartas de final no Jockey Club.

João Fonseca x Alcaraz na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (8), em Miami, João Fonseca mede forças, pela primeira vez, com o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz. A partida será uma exibição (sem contar pontos para o ranking).