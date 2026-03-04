Tenistas deixam Dubai após fechamento de espaço aéreo e seguem para Indian Wells

Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov, estrelas do tênis russo, finalmente deixaram os Emirados Árabes Unidos e seguiram rumo aos Estados Unidos. Os atletas ficaram retidos em Dubai devido ao fechamento do espaço aéreo no Oriente Médio após o início de um conflito na região, mas garantiram a tempo sua participação no Masters 1000 de Indian Wells, que começa nesta quarta-feira (4).

O bloqueio das rotas aéreas foi instaurado no último sábado (28), desencadeado por ataques norte-americanos ao Irã e a subsequente resposta iraniana, impedindo a viagem dos tenistas conforme o planejado.

Em Dubai, a espera foi marcada por uma "calma tensa". Os jogadores permaneceram confinados em seus quartos no Creekside Hotel, com exceção de Medvedev, que estava em outra residência e já demonstrava impaciência. Em meio à incerteza da guerra contra o Irã, o caos logístico se tornou um "negócio", com motoristas particulares oferecendo o transporte até a fronteira de Omã por até US$ 2 mil (cerca de 10 mil reais).

Estratégia de saída e ajuda da ATP

Segundo apuração do jornal espanhol Marca, Medvedev e Rublev planejaram uma saída por conta própria antes da evacuação oficial. A ideia inicial era dirigir até Amã, na Jordânia, onde um avião particular os aguardaria para tirá-los da zona de conflito, com Turquia ou Armênia entre os destinos finais cogitados.

A solução para o trio veio através de um voo especial, organizado para transportar as equipes dos três atletas, partindo de Omã, e não diretamente de Dubai. A aeronave decolou às 16h (horário local) da última terça (3), em uma viagem de aproximadamente seis horas e meia até Istambul.

Outros atletas afetados

O fechamento do espaço aéreo também atingiu outros tenistas que disputavam o Challenger de Fujairah. Mais de 40 pessoas, incluindo jogadores, suas famílias, treinadores, supervisores da ATP e árbitros, aguardavam um plano de evacuação com Istambul como objetivo. A ATP trabalha na opção de alugar um avião em Riad, na Arábia Saudita, para resgatar o restante dos envolvidos no torneio.

Com a situação resolvida nos Emirados Árabes, os três russos que conseguiram deixar a região participarão do Masters 1000 de Indian Wells sem problemas de agenda. O primeiro confronto entre Medvedev e Rublev está marcado para o dia 7 de março, garantindo tempo suficiente para a chegada aos Estados Unidos e a preparação adequada para o torneio.

