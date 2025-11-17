Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre a promessa de cortar o cabelo. E ele?

No dia 26 de outubro, ao conquistar o segundo e mais importante ATP da carreira, o 500 da Basileia, na Suíça, João Fonseca revelou que fizera uma promessa, com o técnico Guilherme Teixeira, de cortar o cabelo em caso de novo título. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador mineiro revelou que já cumpriu sua parte no trato, e que o pupilo fará o mesmo em breve. Veja o vídeo acima.

Perguntado pelo Lance! sobre a promessa de cortar o cabelo, Teixeira tirou o boné e respondeu, rindo:



- A minha está pronta, a dele está por vir, está marcada, aproveitando os últimos dias do cabelinho, mas vai cumprir.



O número 1 do Brasil e 24º do mundo (terceiro melhor ranking da história do tênis masculino brasileiro de todos os tempos) revelou a promessa ainda na premiação no torneio suíço. Confira abaixo:

Na semana seguinte, no Masters 1000 de Paris, o jovem carioca, de 19 anos, ainda não havia cumprido a promessa. Na última terça-feira (11), no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema, o pupilo de Teixeira, da Yes Tennis, promoveu um kid's day que reuniu mais de 100 crianças, e a promessa? Nada, ainda.

João Fonseca inicia pré-temporada

Promessas à parte, a pré-temporada de João Fonseca vai começar no dia 24 de novembro, quando retornará os treinos na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club. No mesmo dia, o número 1 do Brasil vai conceder uma entrevista coletiva.



No dia 8 de dezembro, em um de seus principais compromissos pela pré-temporada, o pupilo de Guilherme Teixeira vai enfrentar Carlos Alcaraz, em partida-exibição em Miami. No último domingo, o espanhol, de 22 anos e líder do ranking, foi derrotado pelo anfitrião Jannik Sinner, na decisão do ATP Finals de Turim, na Itália. Foi a primeira vez que o tenista da Espanha chegou à final do torneio que reúne os oito melhores da temporada.



Em 2025, nenhum outro tenista venceu mais torneios que Alcaraz, 8, com destaque para dois Grand Slams: Roland Garros e US Open. As duas finais foram contra Sinner, que levou a melhor sobre o espanhol na decisão de Wimbledon.

João Fonseca com o fisioterapeuta Egídio Magalhães (e), o preparador físico Emmanuel Jiménez e o técnico Guilherme Teixeira (Foto: Arquivo pessoal)





