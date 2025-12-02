Primeiro torneio de João Fonseca em 2026 tem escrita contra sul-americanos

Terminada a ótima temporada de 2025, João Fonseca já tem definidos os primeiros torneios do próximo ano. E o desafio inicial do número 1 do Brasil e 24º do mundo, em 2026, tem sido uma verdadeira pedra no tênis dos sul-americanos: o ATP 250 de Brisbane, na Austrália, que começa em 5 de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Estrelas do tênis lamentam a morte do italiano Nicola Pietrangeli



Disputada pela primeira vez em 2009, a competição, em suas 13 primeiras edições, jamais viu um tenista da América do Sul vencer mais que duas partidas no mesmo ano. Curiosamente, um dos quatro que mais longe chegaram foi um compatriota de João Fonseca, o paulista Thomaz Bellucci, que alcançou as quartas de final de 2010. Naquela semana, o brasileiro derrotou o argentino Juan Ignacio Chela e o israelense Harel Levy, antes de ser superado pelo tcheco Tomas Berdych, por 7/6, 2/6 e 7/6, a uma rodada das semifinais. O campeão daquele ano foi o americano Andy Roddick, ex-número 1 do mundo.

➡️Vídeo: Técnico de João Fonseca promove clínicas e arrecada doações para cadeirantes

➡️Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre promessa e corta o cabelo. E ele?

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

continua após a publicidade

Dois anos depois, o campineiro Ricardo Mello foi o segundo brasileiro a se aventurar em Brisbane. Mas acabou superado na estreia, pelo luxemburguês Gilles Muller, por 6/7, 7/6 e 6/3. Naquela mesma semana, o colombiano Santiago Giraldo repetiu a campanha de Bellucci de 2010 e se despediu nas quartas de final (seu algoz foi o francês Gilles Simon). Já o campeão foi o britânico Andy Murray.

Bellucci voltou a jogar em Brisbane em 2016, mas parou na rodada inicial, diante do belga David Goffin. O campeão daquele ano, no torneio australiano, foi o canadense Milos Raonic, que derrotou, na decisão, ninguém menos que Roger Federer, por duplo 6/4. No ano anterior, o gênio suíço superou o mesmo rival na final (vídeo abaixo):



continua após a publicidade

Em 2025, o chileno Nicolas Jarry foi o último da América do Sul a alcançar as quartas de final. Seu algoz foi o tcheco Jiri Lehecka. Quatro anos antes, o colombiano Santiago Giraldo parou na mesma fase.

João Fonseca enfrenta Alcaraz

Na próxima segunda-feira (8), em Miami, João Fonseca enfrenta o espanhol Carlos Alcaraz pela primeira vez. A partida será uma exibição.



Brasileiro tem boas lembranças da Austrália



Em 2025, foi na Austrália que o número 1 do Brasil conquistou a maior vitória da carreira até aqui, contra o russo Andrey Rublev (9º). Então aos 18 anos, o carioca se tornou o mais jovem da história a superar um top 10 no Aberto da Austrália.

João Fonseca, aliás, iniciou a temporada atual conquistando, no Challenger de Canberra, na Austrália (vídeo abaixo), o primeiro de seus dois títulos desse nível neste ano (o outro foi em Phoenix, nos EUA, em março).



Todos os campeões de Brisbane:



2009 - Radek Stepanek (TCH)

2010 - Andy Roddick (EUA)

2011 - Robin Söderling (SUE)

2012 - Andy Murray (GBR)

2013 - Andy Murray (GBR)

2014 - Lleyton Hewitt (AUS)

2015 - Roger Federer (SUI)

2016 - Milos Raonic (CAN)

2017 - Grigor Dimitrov (BUL)

2018 - Nick Kyrgios (AUS)

2019 - Kei Nishikori (JAP)

2024 - Grigor Dimitrov (BUL)

2025 - Jiri Lehecka (TCH)

Sul-americanos no ATP 250 de Brisbane

2009 - Agustin Calleri (ARG) - Estreia

2010 - Thomaz Bellucci (BRA) - Quartas de final e Juan Ignacio Chela (ARG) - estreia

2011 - Santiago Giraldo (COL) - Quartas de final

2012 - Ricardo Mello (BRA) - Estreia; Santiago Giraldo (COL) - Quartas; Alejandro Fala (COL) - Estreia

2013 - Alejandro Falla (COL) - Segunda rodada; Santiago Giraldo (COL) - Estreia

2015 - Carlos Berlocq (ARG) - Estreia

2016 - Thomaz Bellucci (BRA) - Estreia

2017 - Diego Schwartzman (ARG) - 2ª rodada

2018 - Horacio Zeballos (ARG) - 2ª rodada; Federico DelBonis (ARG) - Estreia; Leonardo Mayer (ARG) - Estreia

2019 - Leonardo Mayer (ARG) - Estreia

2024 - Sebastian Baez (ARG) e Tomas Etcheverry (ARG) - Estreia

2025 - Nicolas Jarry (CHI) - Quartas de final; Federico Gomez (ARG) e Mariano Navone (ARG) - Estreia

O tcheco Jiri Lehecka é o atual campeão do ATP 250 de Brisbane (Divulgação)



