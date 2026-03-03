Patricia Kasmirski, casada há 18 anos com Filipe Luís, se manifestou publicamente sobre a decisão do Flamengo pela 1ª vez. O treinador foi demitido mesmo após golear o adversário da semifinal do Campeonato Carioca por 8 a 0.

Por meio de uma postagem no Instagram, a esposa de Filipe demonstrou muita tristeza e mágoa com a decisão da diretoria rubro-negra.

- Mágoa… Sentimento profundo e silencioso. Dor emocional que fica guardada depois de uma decepção ou de uma atitude que feriu. Nasce do ressentimento, da tristeza ou da sensação de injustiça. Diferente da raiva, a mágoa é quieta, porém muito mais pesada. Se instala no coração e permanece até ser compreendida, perdoada ou curada. Hoje estou magoada. Mas tenho certeza que todo o amor e carinho que eu recebi hoje vão me ajudar a compreender, perdoar e curar. Obrigada. Filipe, te amo, te admiro e te respeito cada dia mais - escreveu Patricia em seu story.

Filipe Luís é demitido do Flamengo após aplicar goleada

Filipe Luís recebeu a notícia do desligamento ao término da entrevista coletiva. A comunicação foi feita pelo diretor de futebol José Boto. De acordo com apuração da reportagem, não houve qualquer sinalização prévia ao treinador sobre a possibilidade de demissão.

Além de Filipe Luís, deixam o clube o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

A decisão surpreendeu torcedores e também o próprio técnico, especialmente pelo contexto: a equipe vinha de uma vitória expressiva, 8 x 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

