Por que 2025 foi um divisor de águas na rivalidade entre Alcaraz e Sinner

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner protagonizaram momentos inéditos em 2025. Afinal, pela primeira vez na carreira, o espanhol, de 22 anos, e o italiano, de 24, decidiram Grand Slams. Se o líder do ranking levou a melhor nesse quesito, com duas vitórias e uma derrota, o número 2 do mundo terminou a temporada com os mesmos números de títulos desse nível. Ao todo, foram seis confrontos entre esses dois gigantes no ano.

Aliás, desde o US Open de 2023, quando o sérvio Novak Djokovic venceu seu 24º Slam, que apenas Alcaraz e Sinner triunfaram nesse nível de torneio. Desde então, foram quatro para cada: o espanhol ganhou duas vezes Roland Garros (2024 e 2025), uma vez Wimbledon (2024) e outra o US Open (2025). Já o italiano conquistou o bicampeonato do Aberto da Austrália (2024/2025), o troféu em Londres (2025) e outro em Nova York (2024).



Em janeiro, em Melbourne, Sinner ergueu o troféu ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final (Alcaraz parou nas quartas de final)



Foi em Paris, no dia 8 de junho, a primeira e eletrizante final entre o espanhol e o italiano. Na ocasião, Alcaraz salvou nada menos que três match-points para conquistar a vitória por 4/6, 6/7 (4), 6/4, 7/6 (3) e 7/6 (10/2). Foi a mais longa final da história do torneio: 5h29m. E o tenista da Espanha se tornou o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a salvar tantos match-points em uma final desse nível.

Quase um mês depois da decisão na capital francesa, Sinner deu o troco em Wimbledon, onde triunfou pela primeira vez, por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4. Foi a primeira vez que Alcaraz perdeu uma decisão desse nível.

Único a alcançar as quatro finais de Slam na temporada, Sinner voltou à final do US Open, no dia 7 setembro. Mas o maior rival voltou a se impor, com o triunfo por 6/2, 3/6, 6/1 e 6/4.

Fora os Slams, o espanhol e o italiano se enfrentaram nas decisões dos Masters 1000 de Roma e de Cincinnati, ambos com vitória de Alcaraz. Sinner, por sua vez, derrotou o principal algoz pela segunda vez no ano na decisão do ATP Finals de Turim, em novembro (vídeo abaixo).

Com os seis duelos de 2025, Alcaraz lidera o confronto direto por 10 a 6. E, pelo que se viu nos últimos meses, a expectativa é de muitos outros ótimos duelos entre esses gigantes do tênis nas próximas temporadas.

Como está o confronto direto entre Alcaraz e Sinner (Reprodução)