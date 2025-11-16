Sinner vence Alcaraz em final épica e é bicampeão do ATP Finals

Jannik Sinner é o grande campeão do ATP Finals 2025. Na "final dos sonhos" deste domingo (16), disputada em Turim, o italiano (2º) travou uma batalha de altíssimo nível contra o espanhol Carlos Alcaraz (1º) e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 7-5, em 2h04 de partida.

Jogando com o apoio maciço da torcida local, Sinner fez história novamente. Após o título inédito conquistado no ano passado, o italiano se consagrou bicampeão do ATP Finals, fechando a temporada da forma mais dominante possível diante de seus fãs em Turim.

O italiano Jannik Sinner é parabenizado pelo espanhol Carlos Alcaraz ao final da partida da final de simples masculina do torneio de tênis ATP Finals, em Turim (Foto: Marco Bertorello / AFP)

O confronto, que colocava frente a frente os dois melhores tenistas da temporada, foi exatamente como o esperado: tenso e decidido nos detalhes. O primeiro set foi para o tie-break após nenhum dos atletas conseguir uma quebra, e Sinner foi mais preciso para fechar a parcial. No segundo set, a igualdade persistiu até o 5-5. Foi quando Sinner elevou o nível, quebrou o saque de Alcaraz e, sacando para o jogo, fechou em 7-5 para selar a vitória mais importante de sua carreira.

A conquista coroa um final de temporada perfeito para Jannik Sinner, que termina o ATP Finals com 5 vitórias e nenhuma derrota, levando o troféu de forma invicta. Em uma rivalidade que promete definir a próxima década do tênis, Sinner diminuiu a desvantagem no confronto direto