Heide derruba gigante Diallo, e Brasil empata duelo com Canadá na Davis; vídeo

A enorme diferença de ranking poderia sugerir uma tranquila vitória do canadense Gabriel Diallo (39º do mundo, de 2,03m). Mas, na madrugada deste sábado, em Vancouver, pelos Qualifiers da Copa Davis, o paulista radicado no Rio de Janeiro Gustavo Heide (253º do mundo, de 23 anos) jogou e sacou muito desde o início e derrubou o favorito por 7/6 (4), 3/6 e 7/6 (3), em 2h42m, em seu maior triunfo no torneio. Na abertura do confronto, o pernambucano João Lucas Reis foi superado pelo anfitrião Liam Draxl, por duplo 6/3.

Sábado, às 18h (de Brasília), os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos, que chegaram às quartas de final do Australian Open, semana passada, enfrentam Draxl e Cleeve Harper. Em seguida, o pernambucano João Lucas Reis desafia Diallo e, no quinto jogo, Heide mede forças com Draxl. O país que vencer três partidas avança na Davis.

Ainda em quadra, Gustavo Heide foi entrevistado em inglês e disse:



- Bom, vou responder em português. Foi um jogo muito duro, a galera toda assistindo foi um prazer, por mais que seja uma parte pequena do estádio eles fizeram muita diferença, foi sempre muito especial. Queria agradecer ao time, ao Jaime (Oncins, capitão), que fez esse jogo se tornar realidade, um jogo muito difícil.

A deste sábado foi a segunda maior vitória da carreira do ex-142º do mundo (em 2024, seu melhor ranking). Há dois anos, no saibro do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, o paulista, que é atleta da Tennis Route, derrotou o francês Ugo Humbert (15º).

O saque foi uma das armas do brasileiro, que fez 10 aces, contra 9 do adversário. O aproveitamento de Heide com o segundo serviço também chamou a atenção: 94%.

Essa é a terceira participação de Heide na competição. A estreia foi em 2023, contra a China, com vitória sobre Rigele Te por 3/0 e desistência. No ano seguinte, o paulista radicado no Rio de Janeiro perdeu para o sueco Elias Ymer.

Vale lembrar que o time dirigido por Jaime Oncins está desfalcado de João Fonseca (34º), que está se preparando para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro, que começa na segunda-feira (9).

Como foi a vitória histórica pela Davis

Apesar da enorme diferença no ranking, Heide não se intimidou e jogou solto desde o início. No quarto game, o brasileiro, num duelo de ótimos sacadores, salvou o primeiro break da partida.

Sem quebras, a parcial foi para o tiebreak. Nele, o brasileiro conquistou o primeiro minibreak e abriu 3/1, mas o rival não se entregou e buscou o empate. Heide seguiu firme, fez 4/3 e 5/4. Com seu sexto ace no jogo, o brasileiro abriu 6/4 e chegou ao set point. No ponto seguinte, com uma cruzada de backhand (de esquerda), o paulista fechou a parcial (vídeo abaixo).

Diallo não se abateu com o revés no set inicial e conquistou a primeira quebra do jogo na abertura do segundo. Depois, abriu 2/0 e 3/1. E, com um erro de backhand (esquerda) do brasileiro na rede, o adversário conquistou nova quebra e fechou a parcial.

Heide se manteve firme no saque no set decisivo e não sofreu quebra. Tal como na primeira parcial, veio o tiebreak para definir. Diallo começou o desempate com uma dupla-falta. No ponto seguinte, o paulista tentou uma paralela de direita, que foi para fora, por muito pouco. Com uma passada espetacular em seguida, o brasileiro fez 2/1. No ponto seguinte, o anfitrião errou uma direita, que bateu na 'madeira', e o rival abriu 3/1. Firme na troca, Heide viu o canadense mandar uma direita na rede no ponto seguinte. Diallo, em seguida, mandou um backhand para fora, e o brasileiro fez 5/1. Com um winner, o tenista da casa ganhou o ponto seguinte. Com um ótimo saque, o 39º do mundo diminuiu a desvantagem para 5/3. Outro erro de direita do canadense, e o paulista chegou ao match-point. Heide, em seguida, encaixou mais um ótimo primeiro saque e, com um winner, conquistou a maior vitória no torneio.