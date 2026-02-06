Canadá larga na frente do Brasil na Copa Davis em Vancouver

O Brasil começou com derrota os Qualifiers da Copa Davis, em Vancouver, no Canadá, na noite desta sexta-feira. Isso porque o pernambucano João Lucas Reis (207º do mundo) foi superado pelo anfitrião Liam Draxl (146º), por duplo 6/3. Em seguida, o paulista Gustavo Heide (253º) desafia Gabriel Diallo (39º).



Vale lembrar que o time dirigido por Jaime Oncins está desfalcado de João Fonseca (34º), que está se preparando para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro, a partir de segunda-feira.

Como foi o duelo pela Davis

O anfitrião conquistou a primeira quebra no quarto game. Em seguida, abriu 4/1 e 5/2. Reis seguiu lutando até o final, mas não teve breaks.

Embalado, Draxl conquistou quebra, de zero, na abertura da segunda parcial. Não satisfeito, o canadense manteve o ritmo e repetiu a dose no terceiro game. Apenas no sexto game, quando já perdia por 4/1, o brasileiro ameaçou o saque do adversário. E aproveitou a terceira chance para devolver uma das quebras. Depois, diminuiu a desvantagem para 4/3. Mas, dois games depois, Reis sofreu nova quebra e perdeu o jogo.