Justiça toma decisão após ex-goleiro Bruno aparecer em jogo do Flamengo

A Justiça tomou uma nova decisão sobre o caso do ex-goleiro Bruno, condenado a mais de 22 anos pelo homicídio de Eliza Samudio. Nesta sexta-feira (6), a Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro, determinou o prazo de cinco dias para que o ex-jogador regularize sua situação de livramento condicional. A atitude acontece dois dias depois dele comparecer à partida entre Flamengo e Internacional, na última quarta-feira (4), pelo Brasileirão.

A informação divulgada pelo site "G1" é de que, se Bruno não regularizar sua situação no prazo determinado, poderá ser expedido mandado de prisão a partir da decisão Vara de Execuções Penais (VEP).

Isso ocorre porque todas as intimações enviadas ao goleiro Bruno para formalizar a concessão de liberdade condicional não tiveram sucesso. Como resultado, ele não compareceu ao ato e está, portanto, em situação irregular. No despacho, o juiz Rafael Estrela Nóbrega ordena a interrupção do cumprimento da pena no período entre a concessão do livramento condicional até a sua oficialização.

Bruno esteve no Maracanã, em jogo do Flamengo

A decisão acontece dois dias após Bruno registrar a presença na partida entre Flamengo e Internacional, da última quarta-feira (4), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro empatou com o Colorado por 1 a 1.

— Fala, galera, estamos na frente do Maracanã. Recordar é viver, viver uma história completamente diferente. A emoção é muito grande. Tanto lá dentro, e você vive essa emoção muito maior aqui fora — disse Bruno, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Pênalti de Bernabei, do Internacional, em Varela, do Flamengo (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Histórico da pena

O ex-goleiro do Flamengo foi condenado em 2013 pelo homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio. A sentença foi de 22 anos, dos quais ele já cumpriu 13.

Em 2019, houve progressão da pena do ex-goleiro para o regime semiaberto domiciliar. Em 2021, Bruno foi transferido para cumprir o restante da pena no Rio de Janeiro. Neste momento, foi mantido o regime semiaberto domiciliar concedido anteriormente no processo. Em janeiro de 2023, o ex-goleiro ganhou o livramento condicional, última etapa antes da extinção da pena.