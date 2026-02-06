Top 10 da ATP 'entra' no clima dos Jogos Olímpicos de Inverno

Não, o tênis não faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas, nesta sexta-feira, data da cerimônia de abertura dos Jogos de Milano-Cortina,a Tennis TV resolveu homenagear o megaevento com uma ilustração do top 10 em diferentes modalidades no gelo.

Principais nomes do tênis nos últimos anos, o espanhol Carlos Alcaraz (1º) e o italiano Jannik Sinner (2º) aparecem como jogadores de hockey. Logo acima, os americanos Taylor Fritz (7º) e Ben Shelton (9º) fazem uma dupla no curling. Ao lado deles, dois patinadores, o sérvio Novak Djokovic (3º) e o australiano Alex De Minaur (6º).

No alto, em velocidade em um veículo de bobsled, o alemão Alexander Zverev (4º), o italiano Lorenzo Musetti, o canadense Felix Auger-Aliassime (8º) e o cazaque Alexander Bublik (10º) parecem se divertir.

Abaixo, todo o top 10:

Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno foi um verdadeiro show de representatividade e exaltação à cultura italiana, com participações de grandes nomes mundiais e locais. Um dos momentos mais emocionantes foi a performance de Mariah Carey, que cantou em italiano a canção "Volare", um símbolo no país. A diva pop Laura Pausini, por sua vez, proferiu o hino nacional, sendo ovacionada pelo público. A cerimônia também prestou homenagens a atrizes, modelos e outros ícones italianos.

