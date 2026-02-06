Após convite, Wild vai jogar o Rio Open pela sétima vez

Ex-58 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2024) e atual 198º, Thiago Wild disputará o Rio Open pela sétima vez. Nesta sexta-feira, foi anunciado que o paranaense ganhou o segundo convite para o ATP 500 que começa no próximo dia 16. No início da semana, o pernambucano João Lucas Reis (209º) também recebeu um wild card.

- Muito feliz de mais um ano poder jogar o Rio Open, meu torneio favorito, é uma emoção única. Depois do momento que passei ano passado, uma temporada muito complicada, eu queria deixar meu agradecimento ao Luiz Carvalho, ao Thomaz Costa, ao Ricardo Acioly, à toda a equipe do Rio Open que sempre acreditou em mim, sempre me apoiou. Vai ser uma semana especial pra mim e vou dar meu máximo pelo torneio - disse Wild.

Será a sétima participação do paranaense no maior torneio da América do Sul. A primeira foi em 2018, quando parou na estreia do qualifying, diante do francês Corentin Moutet. No ano seguinte, o brasileiro perdeu na primeira rodada da chave principal, em duelo com o japonês Taro Daniel. A primeira vitória veio em 2020, quando superou o espanhol Alejandro-Davidovich Fokina, antes de cair diante do croata Borna Coric. Em 2022, o paranaense voltou a perder na abertura do classificatório (para o espanhol Roberto Carballes Baena). Mas, há dois anos, o anfitrião protagonizou sua melhor campanha no Rio Open, superando o chileno Alejandro Tabilo e o espanhol Jaume Munar, antes de parar nas quartas de final, diante do britânico Cameron Norrie. Em 2025, caiu na estreia diante de Munar.

Além de Wild e João Lucas Reis, o outro brasileiro garantido na chave principal no Jockey Club é João Fonseca, 34º do mundo.

Monteiro e Heide no quali do Rio Open

Também nesta sexta, foram anunciados os convites para o cearense Thiago Monteiro (210º) e para o paulista Gustavo Heide (253º) para o quali do Rio Open, que começa no dia 14.