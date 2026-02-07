João Fonseca terá "pedreira" na estreia do ATP de Buenos Aires; veja
Brasileiro é o cabeça de chave 3 e busca o bicampeonato no saibro argentino
- Matéria
- Mais Notícias
Atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires, o jovem brasileiro, João Fonseca de 19 anos conheceu neste sábado (7) o adversário de estreia no torneio em solo argentino. Como terceiro cabeça de chave, João Fonseca terá a vantagem de estrear diretamente na segunda rodada (oitavas de final) contra o vencedor da partida entre Facundo Diaz Acosta (301º) e Alejandro Tabilo (73º).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O argentino Facundo Díaz Acosta, que conquistou o título em 2024, amargou uma eliminação pesada logo na estreia. Na ocasião, o carrasco foi justamente outro brasileiro, Thiago Wild, que frustrou a torcida local e derrubou o então defensor do título.
Após um início de temporada marcado por uma lesão na lombar, que o afastou dos torneios preparatórios na Austrália, e uma queda precoce no Australian Open, João Fonseca, hoje o número 34 do mundo chega à capital argentina com a missão de defender os 250 pontos conquistados no ano passado. Naquela ocasião, ele fez história ao se tornar o brasileiro mais jovem a vencer um torneio de nível ATP.
João Fonseca aguarda o vencedor do duelo entre dois tenistas vindos do qualificatório ou da base do ranking para conhecer seu adversário de estreia. Se avançar, o carioca pode ter um reencontro de peso nas quartas de final contra o argentino Tomás Martín Etcheverry.
A chave do torneio conta com nomes fortes do circuito. O italiano Luciano Darderi (23º do mundo) e o ídolo local Francisco Cerúndolo são os dois principais favoritos e estão em lados opostos do sorteio.
Além de Buenos Aires, Fonseca tem compromisso marcado no Brasil logo na sequência: o Rio Open, onde jogará diante de sua torcida antes de seguir para a gira de Masters 1000 nos Estados Unidos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias