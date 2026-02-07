Falta de ritmo, desafio a mais para João Fonseca em Buenos Aires

O primeiro grande desafio para João Fonseca em 2026 começa nesta segunda-feira (9): a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires. Pois o brasileiro, ao contrário do ano passado, quando havia feito 11 partidas antes de desembarcar no país, volta à capital argentina com apenas um jogo na temporada.

Desde o final de outubro, quando perdeu para o russo Karen Khachanov, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, o número 1 do Brasil e 34 do mundo fez apenas uma partida oficial. Foi contra o americano Eliot Spizzirri, na estreia do Australian Open, há duas semanas.

O principal cabeça de chave na capital argentina é o anfitrião e atual vice-campeão, Francisco Cerúndolo, de 27 anos. No Australian Open, o atual 19º do mundo venceu três partidas, só parando nas oitavas de final, diante do então terceiro do ranking (agora quarto), o alemão Alexander Zverev.

Antes do primeiro Grand Slam de 2026, Cerúndolo caiu na estreia do ATP 250 de Adelaide, também em solo australiano. Com isso, já são cinco partidas no ano (todas em quadras rápidas). Em Buenos Aires, venceu 12 de 19 jogos.

Número 4 da Itália e 23º do mundo, Luciano Darderi, aos 23 anos, é o segundo mais bem ranqueado da competição argentina. São seis jogos até aqui em 2026, com quatro triunfos e duas derrotas. Tal como Cerúndolo, o italiano venceu três partidas em Melbourne e parou diante de um favorito nas oitavas. No caso, o compatriota e então bicampeão, Jannik Sinner. Uma semana antes, o tenista da Itália alcançou as oitavas de final do ATP 250 de Auckland. Será a terceira participação de Darderi em Buenos Aires: foi derrotado por Cerúndolo na estreia em 2025 e pelo anfitrião Sebastian Baez na segunda rodada na temporada anterior.

O tenista italiano Luciano Darderi encontrou o ídolo suíço Roger Federer no Australian Open (Reprodução)

Atual bicampeão do Rio Open e logo atrás de João Fonseca no ranking, em 35º, Sebastian Baez, de 25 anos, é o quarto favorito em Buenos Aires. E voltará ao torneio com 10 partidas até aqui no ano (oito vitórias e duas derrotas). O 'hermano venceu dois jogos na United Cup, foi vice-campeão em Auckland e perdeu para Darderi na segunda rodada em Melbourne. Derrotado pelo brasileiro Thiago Wild na sgeunda rodada ano passado na capital argentina, o anfitrião soma quatro triunfos em oito jogos no torneio.

Berrettini atrás de João Fonseca na questão ritmo

Ex-top 6 e atual 58º, o experiente Matteo Berrettini, de 29 anos, é o quinto favorito na Argentina. Semifinalista do Australian Open de 2022, o italiano estrearia em Melbourne contra o anfitrião Alex De Minaur, mas desistiu, não entrou em quadra e ainda vai debutar na temporada.

Ciente de que a falta de ritmo é um adversário a mais, João Fonseca, na quinta-feira, disse como está tentando minimizar essa questão:



– Treino em dois turnos todo dia. Estou fazendo bons jogos-treino. Eu me sinto bem preparado e concentrado nesses dois torneios que são importantes para mim (depois de Buenos Aires, o Rio Open, a partir do dia 16). Ainda penso mais em resultados do que em ranking, tentando não oscilar muito. Ter experiência me ajuda a elevar a mentalidade para o que vem pela frente.

Em 2025, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou a Buenos Aires após o título do Challenger de Canberra (cinco jogos), a segunda rodada em Melbourne (após ganhar os três jogos do qualifying) e a derrota para o francês Ugo Humbert na Copa Davis.