Mais dois argentinos ganham convite para o ATP de Buenos Aires
Alex Barrena e Federico Coria entram direto na chave
A esquadra argentina está se reforçando para o ATP 250 de Buenos Aires, que começa segunda-feira (9). Nesta sexta, dois anfitriões receberam convites para a chave principal e podem cruzar o caminho de João Fonseca, atual campeão. São eles: Alex Barrena (180º do mundo), de 23 anos, e Federico Coria (312º), de 33.
Na quinta-feira, o campeão do torneio em 2024, o também argentino Facundo Diaz Acosta, de 25 anos e atual 301º do ranking, também recebeu convite para a chave principal. Em 2025, o anfitrião perdeu na estreia para o paranaense Thiago Wild.
Ex-49 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2023), Coria, no ano passado, na capital argentina, furou o qualifying (ganhando dois jogos) e perdeu nas oitavas de final para João Fonseca. O jovem brasileiro, aliás, venceu quatro atletas da casa até o título, o último deles, na final, Francisco Cerúndolo.
Barrena, por sua vez, disputa o ATP 250 de Buenos Aires pela primeira vez.
Cerúndolo é o principal favorito no ATP 250 de Buenos Aires
Com a desistência do italiano Lorenzo Musetti (5º), lesionado, o número 1 da Argentina, Cerúndolo (19º), será o principal cabeça de chave em Buenos Aires. O segundo melhor atleta do país, Sebastian Baez (35º) é o quarto favorito. E João Fonseca (34º), o terceiro. Camil Ugo Carabelli (48º) é o terceiro argentino mais bem ranqueado e outra presença confirmada na chave principal do torneio que começa segunda-feira.
