menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Mais dois argentinos ganham convite para o ATP de Buenos Aires

Alex Barrena e Federico Coria entram direto na chave

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
22:06
O argentino Federico Coria em ação no Rio Open (Foto: Fotojump/Arquivo)
imagem cameraO argentino Federico Coria em ação no Rio Open (Foto: Fotojump/Arquivo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A esquadra argentina está se reforçando para o ATP 250 de Buenos Aires, que começa segunda-feira (9). Nesta sexta, dois anfitriões receberam convites para a chave principal e podem cruzar o caminho de João Fonseca, atual campeão. São eles: Alex Barrena (180º do mundo), de 23 anos, e Federico Coria (312º), de 33.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Na quinta-feira, o campeão do torneio em 2024, o também argentino Facundo Diaz Acosta, de 25 anos e atual 301º do ranking, também recebeu convite para a chave principal. Em 2025, o anfitrião perdeu na estreia para o paranaense Thiago Wild.

continua após a publicidade

Ex-49 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2023), Coria, no ano passado, na capital argentina, furou o qualifying (ganhando dois jogos) e perdeu nas oitavas de final para João Fonseca. O jovem brasileiro, aliás, venceu quatro atletas da casa até o título, o último deles, na final, Francisco Cerúndolo.

Barrena, por sua vez, disputa o ATP 250 de Buenos Aires pela primeira vez.

+ Aposte no seu tenista favorito! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Cerúndolo é o principal favorito no ATP 250 de Buenos Aires

Com a desistência do italiano Lorenzo Musetti (5º), lesionado, o número 1 da Argentina, Cerúndolo (19º), será o principal cabeça de chave em Buenos Aires. O segundo melhor atleta do país, Sebastian Baez (35º) é o quarto favorito. E João Fonseca (34º), o terceiro. Camil Ugo Carabelli (48º) é o terceiro argentino mais bem ranqueado e outra presença confirmada na chave principal do torneio que começa segunda-feira.

O argentino Alex Barrena em foto de arquivo (Reprodução)
O argentino Alex Barrena em foto de arquivo (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias