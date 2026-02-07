Gael Monfils desiste do Rio Open; francês é segunda baixa no torneio

Mais uma baixa para o Rio Open foi confirmado na tarde deste sábado (7). O francês Gael Monfils, número 165 do ranking, anunciou que não disputará o torneio, que acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro. Aos 39 anos, o atleta vive sua última temporada no tênis profissional e explicou que a desistência se deve a questões de saúde.

Na última quarta-feira (4), Monfils já havia anunciado a retirada do ATP 250 de Buenos Aires, devido a um vírus estomacal que teria contraído após a disputa do Australian Open. Segundo o jogador, ele não conseguiu se recuperar em tempo hábil para disputar o torneio carioca em plenas condições físicas.

— Estou muito triste por ter que desistir do Rio Open. Fiz de tudo para conseguir ficar bem, mas infelizmente estou lidando com um vírus que está afetando muito a minha saúde e impossibilitando que eu viaje. Neste momento, a prioridade é a minha saúde e eu preciso de tempo para me recuperar completamente e poder voltar às quadras. Eu amo jogar no Rio e peço desculpas aos fãs e ao torneio por não poder estar com vocês neste ano - justificou, por meio de comunicado oficial.

O francês Gael Monfils desistiu do Rio Open por questões de saúde (Photo by WILLIAM WEST / AFP)

Lorenzo Musetti foi o primeiro a desistir do Rio Open

O italiano Lorenzo Musetti, top-5 do mundo, anunciou a desistência do Rio Open no último domingo (1), por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O atleta sofreu uma lesão muscular no duelo contra Novak Djokovic, durante o Australian Open e também se retirou do ATP 250 de Buenos Aires. O italiano seria o principal cabeça de chave no Rio de Janeiro.

O Rio Open, torneio de nível ATP 500, acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Os brasileiros terão a chance de torcer de perto para João Fonseca, que, dias antes, defenderá seu título do ATP 250 de Buenos Aires.

