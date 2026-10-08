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João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Número 1 do Brasil fecha temporada no Masters 1000 de Paris, em novembro

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 19:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis
João Fonseca em ação na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

João Fonseca já tem o último compromisso de 2026 definido. Nesta quinta-feira (8), o carioca de 20 anos foi confirmado como participante do Masters 1000 de Paris, último torneio da categoria na temporada, que ainda contará com Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A competição acontece entre os dias 2 e 8 de novembro.

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Único brasileiro entre os 44 atletas com entrada direta na chave principal, Fonseca não entra em quadra por um evento ATP desde agosto, quando desistiu do Masters 1000 de Cincinnati por uma lesão abdominal. O 29º do mundo chegou a jogar a Copa Davis no Rio de Janeiro, batendo o suíço Dominic Stricker e contribuindo para a vitória do Brasil por 3 a 1, mas optou por não participar da gira de campeonatos na Ásia (ATP 500 de Tóquio e Masters 1000 de Xangai) para priorizar sua recuperação.

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Antes de Paris, o número 1 do Brasil disputa o ATP 500 da Basiléia, entre 26 de outubro e 1º de novembro, onde defende o título conquistado no ano passado. No entanto, a participação em ambas as competições depende de sua condição física.

Em 2025, João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Masters de Paris. O jovem caiu para o russo Karen Khachanov, em três sets, depois de vencer o canadense Denis Shapovalov na estreia, por 2 a 1. Este ano o torneio francês também terá peso na definição dos classificados para o ATP Finals.

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João Fonseca bate de direita na vitória na Copa Davis contra a Suíça
João Fonseca bate de direita na vitória na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

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Zverev encabeça lista do Masters 1000 de Paris

O alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, lidera a lista de inscritos. Campeão em 2024, ele pode chegar ao torneio francês já no topo do ranking, depois que Jannik Sinner se retirou dos últimos eventos do ano para tratar um problema no joelho direito.

Alcaraz, terceiro do ranking, tenta a conquista inédita na França, enquanto o maior campeão e atual número oito do mundo, Djokovic, busca o oitavo troféu na Cidade Luz. Outros nomes do top-10 confirmados são Ben Shelton (4º), Felix Auger-Aliassime (5º), Daniil Medvedev (6º), Flavio Cobolli (7º), Alex de Minaur (9º) e Frances Tiafoe (10º).

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