Carlos Alcaraz vence e atinge marca histórica no ATP Finals
Espanhol superou Flavio Cobolli e encerrou a fase de grupos invicto
Carlos Alcaraz confirmou sua força no ATP Finals ao conquistar mais uma vitória na fase de grupos. Nesta sexta-feira (20), o espanhol derrotou o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 65 minutos de partida. O resultado garantiu ao número 3 do mundo uma campanha invicta e sem perder sets nesta etapa da competição.
O retrospecto coloca o espanhol em um seleto grupo de tenistas. Desde 2000, apenas outros sete atletas haviam conseguido encerrar a fase de grupos do ATP Finals com uma campanha perfeita nesses mesmos critérios.
Além disso, o espanhol ampliou para 12 partidas sua sequência de vitórias consecutivas. A série positiva começou com a conquista do título em Viena e ganhou continuidade com o troféu levantado em Paris, antes de sua participação no torneio que reúne os principais nomes da temporada.
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O triunfo sobre Cobolli também serviu para diminuir as preocupações em relação às condições físicas do tenista. Na rodada anterior, diante do russo Daniil Medvedev, Alcaraz havia sentido um incômodo na coxa esquerda, situação que levantou dúvidas sobre sua participação no restante do torneio.
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Na quinta-feira (19), o espanhol passou por exames médicos e decidiu cancelar sua sessão de treinamento. Antes do confronto com Cobolli, também não realizou atividades em quadra, limitando sua preparação a um aquecimento realizado aproximadamente uma hora antes da partida.
O que vem por aí para Alcaraz?
O espanhol volta à quadra neste sábado (21) para enfrentar o norte-americano Ben Shelton pelas semifinais do ATP Finals. O duelo está marcado para as 10h30 (de Brasília). Se vencer, Alzaraz garantirá presença na decisão de domingo (22), quando poderá lutar por seu primeiro título na competição.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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