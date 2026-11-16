Alcaraz atropela Tiafoe e começa ATP Finals com vitória em Turim
Espanhol vence por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h10min e larga na frente no Grupo Ivan Lendl
Carlos Alcaraz começou com o pé direito sua campanha no ATP Finals. Nesta segunda-feira (16), o espanhol não deu chances ao norte-americano Frances Tiafoe e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2, em apenas 1h10min de partida, em Turim, na Itália. Com o resultado, o atual destaque do circuito largou na frente no Grupo Ivan Lendl e deu um passo importante na busca pelo título do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.
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Desde os primeiros games, Alcaraz demonstrou superioridade e assumiu o controle das ações. O espanhol abriu vantagem de 4 a 0 no primeiro set, com duas quebras de serviço, e não permitiu que Tiafoe encontrasse espaço para reagir. Mesmo com uma melhora do norte-americano nos games seguintes, o espanhol manteve a consistência no saque e fechou a parcial em apenas 27 minutos, por 6/2.
O roteiro se repetiu no segundo set. Alcaraz conseguiu uma quebra logo no terceiro game e manteve a pressão sobre o adversário. O momento de maior dificuldade aconteceu quando liderava por 3/2 e sacava para ampliar a vantagem. Na ocasião, precisou salvar três break points antes de confirmar o serviço.
A resistência de Tiafoe, porém, não durou muito. Na sequência, o espanhol voltou a quebrar o saque do norte-americano e encaminhou o triunfo. Com mais um 6/2, Alcaraz confirmou a vitória e encerrou a estreia com uma atuação dominante.
Como está a disputa do ATP Finals?
O ATP Finals reúne os oito melhores tenistas da temporada, divididos em dois grupos com quatro participantes cada. No Grupo Ivan Lendl, ao lado de Alcaraz e Tiafoe, estão o russo Daniil Medvedev e o italiano Flavio Cobolli.
A próxima partida da chave será justamente entre Medvedev e Cobolli. O vencedor terá pela frente Alcaraz na quarta-feira (18), enquanto o derrotado enfrentará Tiafoe.
Já o Grupo John McEnroe conta com Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jódar. Ao fim da fase classificatória, os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais. A grande decisão está marcada para domingo (22).
Além do troféu, o campeão pode conquistar até 1.500 pontos no ranking mundial, dependendo de seu desempenho ao longo da competição.
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Zeballos e Granollers vencem na chave de duplas
A programação desta segunda-feira também contou com partidas da chave de duplas. O argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers estrearam com vitória sobre os italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli, por 6/4 e 6/4, em confronto válido pelo Grupo Mark Woodforde.
Ainda nesta segunda, os alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz enfrentam o norte-americano Christian Harrison e o britânico Neal Skupski, dando sequência à disputa pela classificação no grupo.