Guga sai em defesa de Zverev após críticas à liderança do ranking da ATP
Tricampeão de Roland Garros destacou conquistas do alemão na temporada 2026
Gustavo Kuerten saiu em defesa de Alexander Zverev em meio às críticas recebidas pelo alemão após assumir o topo do ranking mundial de tênis. Durante o ATP Finals, em Turim, na Itália, o brasileiro destacou os resultados conquistados pelo atual número 1 do mundo na temporada e afirmou que o desempenho do tenista justifica sua posição.
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Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Guga disse não compreender os questionamentos direcionados a Zverev. Para o ex-número 1 do mundo, os números do alemão são suficientes para comprovar seu mérito.
— Não entendo as críticas a Zverev. Os números são os números, e ele merece. Para chegar ao topo, às vezes é preciso aprender a simplificar as coisas. Quando você é jovem, quer bater na bola com força, acha que tudo precisa ser potente. Em determinado momento, percebi que, para ter sucesso, precisava jogar bem em todas as superfícies. Comecei a entender o jogo em profundidade. Para ser número 1, o normal não é suficiente: é preciso ir além — afirmou Kuerten.
A temporada de 2026 foi a melhor da carreira de Zverev. O alemão conquistou seus dois primeiros títulos de Grand Slam, com as vitórias em Roland Garros e no US Open, além de garantir o primeiro lugar no ranking de fim de ano. Com isso, tornou-se o 30º tenista da história a alcançar o topo da classificação da ATP.
Ausências de Alcaraz e Sinner entram no debate
Apesar das conquistas, Zverev também passou a ser questionado por parte do público e da imprensa especializada. Uma das principais discussões envolve o cenário enfrentado pelos principais concorrentes do alemão ao longo da temporada.
Carlos Alcaraz sofreu com problemas físicos e ficou fora de Roland Garros e Wimbledon. Já Jannik Sinner, que ocupava a liderança do ranking durante boa parte do ano, precisou interromper sua participação no circuito após sofrer uma lesão no joelho, ficando afastado das competições no restante da temporada.
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Guga Kuerten acompanha ATP Finals em Turim
Tricampeão de Roland Garros, em 1997, 2000 e 2001, Gustavo Kuerten é um dos maiores nomes da história do tênis brasileiro. O catarinense também alcançou o primeiro lugar do ranking mundial em 2000 e encerrou a carreira profissional com 20 títulos de simples no circuito da ATP.
Convidado de honra do ATP Finals, em Turim, Guga acompanha a reta final da temporada e o desempenho dos principais jogadores do circuito. A competição reúne os oito melhores tenistas do ano e marca o encerramento do calendário masculino da ATP.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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