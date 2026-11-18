Gustavo Kuerten saiu em defesa de Alexander Zverev em meio às críticas recebidas pelo alemão após assumir o topo do ranking mundial de tênis. Durante o ATP Finals, em Turim, na Itália, o brasileiro destacou os resultados conquistados pelo atual número 1 do mundo na temporada e afirmou que o desempenho do tenista justifica sua posição.

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Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Guga disse não compreender os questionamentos direcionados a Zverev. Para o ex-número 1 do mundo, os números do alemão são suficientes para comprovar seu mérito.

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— Não entendo as críticas a Zverev. Os números são os números, e ele merece. Para chegar ao topo, às vezes é preciso aprender a simplificar as coisas. Quando você é jovem, quer bater na bola com força, acha que tudo precisa ser potente. Em determinado momento, percebi que, para ter sucesso, precisava jogar bem em todas as superfícies. Comecei a entender o jogo em profundidade. Para ser número 1, o normal não é suficiente: é preciso ir além — afirmou Kuerten.

A temporada de 2026 foi a melhor da carreira de Zverev. O alemão conquistou seus dois primeiros títulos de Grand Slam, com as vitórias em Roland Garros e no US Open, além de garantir o primeiro lugar no ranking de fim de ano. Com isso, tornou-se o 30º tenista da história a alcançar o topo da classificação da ATP.

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Guga Kuerten posa para selfie com Jannik Sinner e outros tenistas ex-número 1 do mundo homenageados pela ATP (Foto: Reprodução/ Instagram)

Ausências de Alcaraz e Sinner entram no debate

Apesar das conquistas, Zverev também passou a ser questionado por parte do público e da imprensa especializada. Uma das principais discussões envolve o cenário enfrentado pelos principais concorrentes do alemão ao longo da temporada.

Carlos Alcaraz sofreu com problemas físicos e ficou fora de Roland Garros e Wimbledon. Já Jannik Sinner, que ocupava a liderança do ranking durante boa parte do ano, precisou interromper sua participação no circuito após sofrer uma lesão no joelho, ficando afastado das competições no restante da temporada.

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Guga Kuerten acompanha ATP Finals em Turim

Tricampeão de Roland Garros, em 1997, 2000 e 2001, Gustavo Kuerten é um dos maiores nomes da história do tênis brasileiro. O catarinense também alcançou o primeiro lugar do ranking mundial em 2000 e encerrou a carreira profissional com 20 títulos de simples no circuito da ATP.

Convidado de honra do ATP Finals, em Turim, Guga acompanha a reta final da temporada e o desempenho dos principais jogadores do circuito. A competição reúne os oito melhores tenistas do ano e marca o encerramento do calendário masculino da ATP.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.