A paranaense Eduarda Gomes, de 14 anos e 4 meses, se tornará a tenista mais jovem do ranking mundial da WTA, que será divulgado na próxima segunda-feira (23). Ela conquistou o ponto decisivo ao avançar no qualificatório do W35 de São Paulo, realizado no Clube Paineiras.

Eduarda, natural de Palmas (PR), alcançou o critério para entrar no ranking ao somar pontos em três torneios profissionais diferentes nos últimos 12 meses. O ponto que garantiu sua estreia veio com a vitória por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) sobre a compatriota Gabriela Cho, 1.456ª colocada, no qualificatório do W35 paulista.

continua após a publicidade

➡️ Medvedev estreia com vitória no ATP Finals e enfrenta Alcaraz

Antes disso, Duda já havia acumulado cinco pontos, quatro conquistados ao chegar às oitavas de final no W35 de Barueri em agosto, e mais um pela participação na estreia do WTA 125 de Curitiba, duas semanas atrás. A jovem também é campeã do Roland Garros Series de 2026, reforçando seu potencial no tênis nacional.

Eduarda Gomes entrará para o ranking da WTA na próxima atualização (Foto: Reprodução/Instagram)

Com a entrada no ranking, Eduarda Gomes superará a russa Ekaterina Dotsenko, que tinha 15 anos e 1 mês quando figurava na 755ª posição, tornando-se a mais jovem tenista listada até então. Ambas serão as únicas jogadoras nascidas em 2012 ou depois a constar na lista da WTA.

continua após a publicidade

A trajetória de Duda segue uma tradição recente de jovens brasileiras que entram cedo no circuito profissional. Em 2024, Nauhany Silva, conhecida como Naná, entrou no ranking aos 14 anos, seguida por Victoria Barros, também com 14 anos, três meses depois.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O próximo desafio de Eduarda no W35 de São Paulo ainda não tem adversária definida, pois o sorteio da chave principal será realizado nesta segunda-feira.

continua após a publicidade

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.