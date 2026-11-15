Tenista recusa 'bolada' para ir ao ATP Finals como reserva

Número 9 do ranking mundial, Taylor Fritz optou por não viajar para o ATP Finals e deixou de ganhar um valor considerável pela participação no torneio. O americano de 29 anos recusou uma proposta de US$ 156 mil (cerca de R$ 880 mil) da organização para ser o competidor reserva no evento que reúne os oito melhores jogadores da temporada, em Turim, na Itália.

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Em vez de voltar à quadra pouco depois de conquistar o ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, Fritz preferiu finalizar seu ano no circuito profissional e antecipou suas férias. Com isso, a vaga de alternate ficou com o canadense Felix Auger-Aliassime, 17º do mundo. O australiano Alex de Minaur, 11º, está na frente da lista de suplentes.

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Após não atingir a pontuação necessária para garantir uma vaga direta no Finals, Fritz decidiu não comparecer à competição para priorizar o descanso, com foco na preparação para 2027. A bolsa da qual abriu mão representa um valor bruto e estaria sujeita a descontos de impostos.

Com Fritz fora, de Minaur e Auger-Aliassime estarão de sobreaviso a partir deste domingo (15), quando começa o ATP Finals. Em caso de desistência de qualquer um dos oito chaveados, os reservas serão acionados para substituí-los ao decorrer da disputa, que consiste em fase de grupos, semifinais e final.

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Zverev, Jodar, Shelton e Fils em ação no dia 1 do ATP Finals

Na partida de abertura do torneio, o líder do ranking, Alexander Zverev, superou Rafael Jodar por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O alemão assumiu provisoriamente o primeiro lugar do Grupo John McEnroe, enquanto aguarda o resultado do confronto entre Ben Shelton e Arthur Fils.