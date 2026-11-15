Conselhos valiosos de um ícone como Gustavo Kuerten nunca são demais. Em Turim, na Itália, para prestigiar o ATP Finals, o brasileiro tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001) falou sobre o momento de João Fonseca, que se afastou do circuito profissional por problemas físicos, mas segue sendo considerado um dos maiores expoentes do tênis brasileiro na atualidade.

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Tal potencial é reconhecido por Guga, que ressaltou a necessidade de preservar o carioca de 20 anos para que ele construa confiança e possa se desenvolver entre os melhores. O ex-tenista catarinense ainda citou Carlos Alcaraz, atual número 3 do mundo, como um atleta de talento raro e que surge a cada "um bilhão" de praticantes. Esse também é o caso de João, na visão do ídolo brasileiro.

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— Ele é muito jovem. Tem que ajudá-lo a ir construindo essa fortaleza, ganhando convicção e estando o máximo possível em quadra. De todos eles, que a gente vê passando, é um em um bilhão como o Alcaraz, que passa todas as etapas, vence tudo, e mesmo assim teve um ano que, agora no início da temporada, precisou respirar — explicou Guga à ESPN, relembrando a pausa de Carlitos para o tratamento de uma lesão no punho, entre abril e agosto.

Guga Kuerten, que foi homenageado em Turim como um dos ex-líderes do ranking mundial, lembrou das dificuldades enfrentadas no início da carreira, como a pressão da mídia. Segundo ele, Fonseca precisa do apoio de sua equipe para fortalecer o aspecto mental e lidar com as demandas fora do tênis.

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— Eu lembro que, em muitas ocasiões, era desesperador. De repente, 100 pessoas numa sala de imprensa e eu com 20 anos. Se levar tudo isso a sério, ao pé da letra, todas as exigências... Ainda é muito cedo — continuou.

Ainda comentando sobre a importância do suporte coletivo, o tricampeão do saibro francês mencionou outras jovens promessas do Brasil e as duplas, que ajudariam a aliviar a pressão sobre um único jogador.

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— Tem que se adaptar, preservar o jogador para ele ir se desenvolvendo, deixar a equipe trabalhar, deixar cada vez mais perto do sucesso. Paralelo a isso, quanto mais os jovens, Guto Miguel, Naná Silva, Victória Barros, e também a Bia (Haddad), Thiago (Wild), as duplas... Tudo contribui para tirar aquela pressão, aquela carência com uma só pessoa — finalizou Guga Kuerten.

João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

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