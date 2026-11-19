Com ajuda de Zverev, Shelton vai à semi do ATP Finals e desafia Alcaraz
Confronto foi definido com os resultados da última rodada do Grupo John McEnroe, nesta quinta-feira (19)
Evento que reúne os oito melhores da temporada do tênis, o ATP Finals já tem o primeiro confronto de semifinal definido. Nesta quinta-feira (19), Ben Shelton superou Rafael Jodar e assegurou a última vaga do Grupo John McEnroe para enfrentar Carlos Alcaraz, líder da outra chave, no próximo sábado (21). O americano e número 4 do mundo contou com a ajuda do já classificado Alexander Zverev, que venceu Arthur Fils, para passar de fase.
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Shelton levou o confronto direto contra o 10º colocado do ranking mundial por 2 a 0, nas parciais de 7/6(8) e 7/5, em 2h06min. Diante de uma lotada Inalpi Arena, em Turim, na Itália, o jovem americano lidou com reviravoltas no segundo set, chegando a sofrer a virada no 5 a 4, mas conseguiu a quebra no 11º game e fechou no saque.
Essa foi a segunda vitória de Shelton em três jogos. Ele encerra a campanha na fase de grupos em segundo lugar, atrás apenas de Zverev. Por outro lado, Jodar deixa a competição em branco, com três derrotas e apenas um set vencido de sete disputados.
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Zverev bate Fils e avança invicto
Com um início de torneio perfeito, o atual número 1 do mundo e líder do Grupo John McEnroe saiu vitorioso nas três vezes que pisou em quadra até aqui. Na última rodada, Sascha eliminou o francês Arthur Fils, sétimo do ranking, em sets diretos, nas parciais de 6/4 e 7/6(8). O alemão salvou dois set points na segunda parcial e fechou a partida no sétimo match point, após um tie-break equilibrado.
Zverev aguarda o resultado do duelo entre Daniil Medvedev (5º) e Frances Tiafoe (8º) para saber quem enfrentará na outra semifinal do ATP Finals. O jogo eliminatório também está marcado para sábado (21).
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