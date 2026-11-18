Natália Guitler joga tênis com Ronaldo Fenômeno e disputará torneio beneficente
Multicampeã do futevôlei e campeã mundial de teqball, carioca já foi tenista profissional
Natália Guitler voltou a empunhar uma raquete de tênis em um encontro especial com Ronaldo Fenômeno, em São Paulo. Multicampeã do futevôlei e campeã mundial de teqball, a atleta se prepara para disputar o Galácticos Open 2026, torneio que será realizado entre os dias 26 e 28 de novembro e destinará recursos à Fundação Fenômenos.
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A presença de Natália na competição marca um reencontro com uma modalidade que fez parte de sua trajetória esportiva antes da consagração nas areias. Apresentada ao tênis pelos pais, a carioca dedicou dez anos ao esporte, conquistou títulos nas categorias de base e chegou a disputar competições internacionais no circuito profissional.
Durante esse período, alcançou o top 450 do ranking mundial. A carreira no tênis foi encerrada quando tinha entre 21 e 22 anos, fase em que começou a direcionar sua trajetória para o futevôlei. Mesmo após a mudança, manteve o contato com a modalidade e continuou praticando o esporte por lazer, além de acompanhar o Rio Open.
Natália Guitler construiu trajetória de títulos no futevôlei
Foi nas praias da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que Natália encontrou seu espaço no futevôlei. Profissional desde os 23 anos, a atleta acumulou conquistas importantes, entre elas seis títulos brasileiros e três troféus do Rainha da Praia.
Em 2021, alcançou outro feito expressivo ao conquistar o Campeonato Mundial de Futevôlei nas duplas, ao lado de Vanessa Tabarez. Ao longo da carreira, também dividiu a quadra com personalidades do futebol, como Neymar e Ronaldinho Gaúcho.
Campeã mundial de teqball
A trajetória de Natália também inclui conquistas no teqball, modalidade conhecida como futmesa. O primeiro contato com o esporte aconteceu na casa de Ronaldinho Gaúcho, onde conheceu a prática que combina elementos do futebol com uma mesa curva.
Em 2019, a carioca fez história ao se tornar a primeira mulher campeã mundial de teqball, em competição disputada na Hungria. Dois anos depois, voltou ao lugar mais alto do pódio, desta vez na disputa de duplas femininas, ao lado de Rafaella Fontes, no Mundial realizado na Polônia.
Galácticos Open será disputado em São Paulo
Depois de voltar a jogar tênis ao lado de Ronaldo Fenômeno, Natália terá a oportunidade de competir novamente na modalidade. O Galácticos Open 2026 está marcado para os dias 26, 27 e 28 de novembro, em São Paulo.
Além da disputa esportiva, o evento tem caráter beneficente e busca arrecadar recursos para a Fundação Fenômenos, iniciativa ligada ao ex-atacante brasileiro.
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