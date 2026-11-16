Ex-treinador fala sobre reencontro com Alcaraz: 'Foi estranho'

Juan Carlos Ferrero abriu o jogo sobre o reencontro com Carlos Alcaraz durante o ATP Finals, em Turim. O treinador espanhol voltou a ficar frente a frente com seu antigo pupilo pela primeira vez desde o encerramento da parceria entre os dois. Em entrevista, Ferrero classificou o momento como especial, mas admitiu que a situação também foi um pouco estranha. O técnico ainda falou sobre seu atual trabalho com o norte-americano Ben Shelton.

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O encontro aconteceu durante a competição que reúne os principais tenistas da temporada. Na ocasião, Ferrero e Alcaraz tiveram um breve contato na quadra, marcado por um cumprimento afetuoso. A cena chamou a atenção justamente por representar o primeiro reencontro entre os dois desde o fim da relação profissional.

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Em entrevista à Movistar Plus, Ferrero comentou a experiência e reconheceu que não foi simples lidar com a situação inicialmente. Apesar do carinho que ainda sente pelo espanhol, o treinador ressaltou a importância de separar os laços pessoais das responsabilidades profissionais.

— Claro que foi estranho estar em quadra diante dele, tenho que ser sincero. Foi uma situação difícil. Ele já sabe que sempre vai estar no meu coração, mas temos que ser profissionais e fazer o melhor possível agora do outro lado — declarou.

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¡Qué momento! ❤️ @carlosalcaraz | @juankiferri | #NittoATPFinals https://t.co/aCKkwbH97Q — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 14, 2026

O espanhol também comentou a oportunidade de reencontrar outros ex-números 1 do mundo durante o torneio. Ferrero destacou a satisfação de fazer parte desse grupo seleto e ressaltou a importância da troca de experiências entre profissionais que vivenciaram diferentes gerações do tênis.

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O técnico espanhol Juan Carlos Ferrero durante o ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Nova parceria com Ben Shelton

Além de relembrar o período ao lado de Alcaraz, Ferrero falou sobre o novo desafio na carreira: trabalhar com Ben Shelton. O treinador demonstrou confiança no potencial do norte-americano e destacou a importância da participação do pai do atleta no processo de desenvolvimento.

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Segundo Ferrero, o conhecimento que o pai de Shelton tem sobre o filho facilita a comunicação e oferece informações importantes para o aprimoramento do jogo. O técnico também apontou aspectos que ainda precisam ser trabalhados, especialmente em relação às decisões tomadas pelo tenista durante as partidas.

— É um jogador com muito potencial, que ainda precisa evoluir um pouco. Às vezes, ele tem dificuldades de escolher o golpe certo. Mas vamos tentar usar a experiência desses últimos anos para tentar construir um jogador que seja capaz de competir de maneira constante contra os melhores — concluiu.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.