Alcaraz faz exames e cancela treino com Guto Miguel no ATP Finals
Espanhol sentiu lesão na coxa durante vitória sobre Daniil Medvedev, na última quarta-feira (19)
Carlos Alcaraz acendeu o sinal de alerta no ATP Finals de Turim. Após sentir um problema muscular no isquiotibial da perna esquerda, o espanhol passou por exames médicos e cancelou o treino que faria com o brasileiro Guto Miguel. A decisão foi tomada de forma preventiva, em meio à preocupação com a sequência da disputa e sua participação na Copa Davis.
➡️Ex-número 1 do mundo projeta João Fonseca no Top-10 em 2027
➡️Guga sai em defesa de Zverev após críticas à liderança do ranking da ATP
O problema físico surgiu durante a disputa das ATP Finals, em Turim, na Itália. Apesar do desconforto, Alcaraz conseguiu vencer Daniil Medvedev e garantir a classificação para as semifinais do torneio. No entanto, a lesão preocupa a equipe espanhola, principalmente pela proximidade da Copa Davis.
O cancelamento do treinamento com Guto Miguel foi um dos sinais de cautela adotados pelo tenista. O jovem brasileiro tinha compromisso marcado com o espanhol na programação, mas a atividade foi suspensa após Alcaraz realizar uma ressonância magnética em um centro médico próximo ao pavilhão olímpico de Turim.
O espanhol vinha de uma sequência de 11 vitórias consecutivas na temporada europeia de quadras rápidas cobertas. O desgaste físico acumulado nas últimas semanas, porém, passou a ser motivo de preocupação. Inicialmente, o jogador apresentou incômodo na perna direita, próximo ao joelho, antes de sentir dores na região posterior da coxa esquerda.
A situação também desperta atenção pelo histórico recente do atleta. Em 2025, Alcaraz enfrentou um problema semelhante, quando sofreu um edema no isquiotibial da perna direita após a final contra Jannik Sinner. Na ocasião, a lesão o obrigou a desistir da disputa da Copa Davis, cenário que a equipe espanhola espera evitar novamente.
Situação no ATP Finals
Apesar do problema físico, Carlos Alcaraz já garantiu a primeira colocação do Grupo Ivan Lendl e está classificado para as semifinais das ATP Finals. O espanhol ainda tem compromisso marcado contra o italiano Flavio Cobolli nesta sexta-feira (20), às 14h, em partida que não altera sua posição na classificação.
Cobolli já está eliminado do torneio. A disputa pela segunda vaga do grupo nas semifinais permanece entre Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, que também venceram o italiano na fase de grupos.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Mais LANCE!
Ex-número 1 do mundo projeta João Fonseca no Top-10 em 2027
Jim Courier acredita que o brasileiro pode dar um salto de qualidade na próxima temporada
Natália Guitler joga tênis com Ronaldo Fenômeno e disputará torneio beneficente
Multicampeã do futevôlei e campeã mundial de teqball, carioca já foi tenista profissional
Alcaraz sente a coxa, mas vence Medvedev com autoridade no ATP Finals
Com vitória por 2 sets a 0 em Turim, espanhol lidera o Grupo Ivan Lendl e pode garantir vaga antecipada
Guga sai em defesa de Zverev após críticas à liderança do ranking da ATP
Tricampeão de Roland Garros destacou conquistas do alemão na temporada 2026
Zverev bate Shelton, vai à semi do ATP Finals e mantém Jodar vivo
Vitória do líder do ranking deixa disputa pela segunda vaga em aberto no Grupo John McEnroe
Tênis: brasileira de 14 anos será a mais jovem no ranking mundial
Com 14 anos e 4 meses, Duda garantiu ponto no W35 de São Paulo e estreia na lista da WTA na próxima segunda-feira (23)
Medvedev estreia com vitória no ATP Finals e enfrenta Alcaraz
Partida marcou o fim da primeira rodada do torneio; duelo contra o espanhol acontece nesta quarta-feira (18)
Alcaraz atropela Tiafoe e começa ATP Finals com vitória em Turim
Espanhol vence por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h10min e larga na frente no Grupo Ivan Lendl
Ex-treinador fala sobre reencontro com Alcaraz: 'Foi estranho'
Juan Carlos Ferrero relembra encontro no ATP Finals e comenta novo trabalho com Ben Shelton
Guga Kuerten avalia potencial de João Fonseca: 'Um em um bilhão'
Ídolo brasileiro aponta talento geracional no jovem, mas prega paciência e necessidade de desenvolvimento
Zverev e Shelton estreiam com vitórias no ATP Finals
Líder e quarto do ranking saem na frente em busca de vaga na semifinal pelo Grupo John McEnroe
Campeã do WTA Finals, Andreeva ganha carro de luxo e R$ 19 milhões em prêmios
Russa de 19 anos recebeu modelo exclusivo de conversível alemão, mas não poderá dirigi-lo
Tenista recusa 'bolada' para ir ao ATP Finals como reserva
Atual top 9 do mundo, Taylor Fritz abriu mão da vaga de suplente no torneio para antecipar as férias
Stefani e Dabrowski caem para líderes do ranking na semi do Finals
Dupla americana e tcheca vence por 2 sets a 0 em Indian Wells e avança à decisão do WTA Finals 2026
Svitolina e Andreeva triunfam e decidem o WTA Finals
Ucraniana e russa, que se enfrentaram na fase de grupos, voltam a se encontrar neste domingo (15) pelo título
Meligeni compara João Fonseca e Rafael Jodar: 'Melhor preparado'
Brasileiro ex-top 25 do mundo coloca espanhol à frente, mas enxerga maior potencial no atual número 1 do Brasil
Vitória de Fritz garante posição de João Fonseca no ranking da ATP
Com o resultado em Estocolmo, o brasileiro permanece em 46º lugar
Guga Kuerten recebe homenagem da ATP às vésperas do Finals
Cerimônia em Turim reuniu 30 jogadores que lideraram o ranking mundial, incluindo o brasileiro
WTA Finals: Stefani e Dabrowski seguem invictas, e vão à semifinal
Dupla brasileira-canadense lidera grupo com três vitórias; semifinais ocorrem neste sábado em Fort Worth