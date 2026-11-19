Carlos Alcaraz acendeu o sinal de alerta no ATP Finals de Turim. Após sentir um problema muscular no isquiotibial da perna esquerda, o espanhol passou por exames médicos e cancelou o treino que faria com o brasileiro Guto Miguel. A decisão foi tomada de forma preventiva, em meio à preocupação com a sequência da disputa e sua participação na Copa Davis.

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O problema físico surgiu durante a disputa das ATP Finals, em Turim, na Itália. Apesar do desconforto, Alcaraz conseguiu vencer Daniil Medvedev e garantir a classificação para as semifinais do torneio. No entanto, a lesão preocupa a equipe espanhola, principalmente pela proximidade da Copa Davis.

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O cancelamento do treinamento com Guto Miguel foi um dos sinais de cautela adotados pelo tenista. O jovem brasileiro tinha compromisso marcado com o espanhol na programação, mas a atividade foi suspensa após Alcaraz realizar uma ressonância magnética em um centro médico próximo ao pavilhão olímpico de Turim.

O espanhol vinha de uma sequência de 11 vitórias consecutivas na temporada europeia de quadras rápidas cobertas. O desgaste físico acumulado nas últimas semanas, porém, passou a ser motivo de preocupação. Inicialmente, o jogador apresentou incômodo na perna direita, próximo ao joelho, antes de sentir dores na região posterior da coxa esquerda.

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A situação também desperta atenção pelo histórico recente do atleta. Em 2025, Alcaraz enfrentou um problema semelhante, quando sofreu um edema no isquiotibial da perna direita após a final contra Jannik Sinner. Na ocasião, a lesão o obrigou a desistir da disputa da Copa Davis, cenário que a equipe espanhola espera evitar novamente.

Carlos Alcaraz recebe atendimento médico em quadra durante partida contra Daniil Medvedev pelo ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Situação no ATP Finals

Apesar do problema físico, Carlos Alcaraz já garantiu a primeira colocação do Grupo Ivan Lendl e está classificado para as semifinais das ATP Finals. O espanhol ainda tem compromisso marcado contra o italiano Flavio Cobolli nesta sexta-feira (20), às 14h, em partida que não altera sua posição na classificação.

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Cobolli já está eliminado do torneio. A disputa pela segunda vaga do grupo nas semifinais permanece entre Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, que também venceram o italiano na fase de grupos.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.