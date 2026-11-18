Ex-número 1 do mundo projeta João Fonseca no Top-10 em 2027
Jim Courier acredita que o brasileiro pode dar um salto de qualidade na próxima temporada
João Fonseca recebeu uma projeção de peso para a próxima temporada. Jim Courier, ex-número 1 do mundo e tetracampeão de Grand Slam, acredita que o brasileiro estará entre os dez melhores tenistas do ranking da ATP em 2027. A previsão foi divulgada pelo americano às vésperas do encerramento da temporada de 2026, marcado para o próximo domingo (19).
A expectativa de Courier considera o potencial apresentado pelo jovem brasileiro, que completou 20 anos e teve um ano de altos e baixos no circuito profissional. Em 2026, Fonseca enfrentou problemas físicos e encerrou sua participação em competições oficiais ainda em setembro, situação que também contribuiu para sua queda no ranking mundial.
Apesar das dificuldades, o ex-tenista acredita que o próximo ano pode representar um importante ponto de virada na carreira do brasileiro. Para Courier, Fonseca reúne os recursos técnicos necessários para competir em alto nível e tem condições de transformar seu potencial em resultados mais expressivos.
— Eu vou colocar o Fonseca no top 10. Acho que será o ano de progresso dele. Espero que se mantenha saudável, mas acho que Fonseca tem a vantagem, tem as armas e espero que coloque tudo junto e que seja grande para o tênis masculino no próximo ano.
Além de ter construído uma carreira de destaque nas quadras, Courier também trabalha como comentarista e entrevistador nos principais torneios do circuito. Suas projeções colocam João Fonseca entre os nomes a serem acompanhados na temporada de 2027.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Mais LANCE!
Natália Guitler joga tênis com Ronaldo Fenômeno e disputará torneio beneficente
Multicampeã do futevôlei e campeã mundial de teqball, carioca já foi tenista profissional
Alcaraz sente a coxa, mas vence Medvedev com autoridade no ATP Finals
Com vitória por 2 sets a 0 em Turim, espanhol lidera o Grupo Ivan Lendl e pode garantir vaga antecipada
Guga sai em defesa de Zverev após críticas à liderança do ranking da ATP
Tricampeão de Roland Garros destacou conquistas do alemão na temporada 2026
Zverev bate Shelton, vai à semi do ATP Finals e mantém Jodar vivo
Vitória do líder do ranking deixa disputa pela segunda vaga em aberto no Grupo John McEnroe
Tênis: brasileira de 14 anos será a mais jovem no ranking mundial
Com 14 anos e 4 meses, Duda garantiu ponto no W35 de São Paulo e estreia na lista da WTA na próxima segunda-feira (23)
Medvedev estreia com vitória no ATP Finals e enfrenta Alcaraz
Partida marcou o fim da primeira rodada do torneio; duelo contra o espanhol acontece nesta quarta-feira (18)
Alcaraz atropela Tiafoe e começa ATP Finals com vitória em Turim
Espanhol vence por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h10min e larga na frente no Grupo Ivan Lendl
Ex-treinador fala sobre reencontro com Alcaraz: 'Foi estranho'
Juan Carlos Ferrero relembra encontro no ATP Finals e comenta novo trabalho com Ben Shelton
Guga Kuerten avalia potencial de João Fonseca: 'Um em um bilhão'
Ídolo brasileiro aponta talento geracional no jovem, mas prega paciência e necessidade de desenvolvimento
Zverev e Shelton estreiam com vitórias no ATP Finals
Líder e quarto do ranking saem na frente em busca de vaga na semifinal pelo Grupo John McEnroe
Campeã do WTA Finals, Andreeva ganha carro de luxo e R$ 19 milhões em prêmios
Russa de 19 anos recebeu modelo exclusivo de conversível alemão, mas não poderá dirigi-lo
Tenista recusa 'bolada' para ir ao ATP Finals como reserva
Atual top 9 do mundo, Taylor Fritz abriu mão da vaga de suplente no torneio para antecipar as férias
Stefani e Dabrowski caem para líderes do ranking na semi do Finals
Dupla americana e tcheca vence por 2 sets a 0 em Indian Wells e avança à decisão do WTA Finals 2026
Svitolina e Andreeva triunfam e decidem o WTA Finals
Ucraniana e russa, que se enfrentaram na fase de grupos, voltam a se encontrar neste domingo (15) pelo título
Meligeni compara João Fonseca e Rafael Jodar: 'Melhor preparado'
Brasileiro ex-top 25 do mundo coloca espanhol à frente, mas enxerga maior potencial no atual número 1 do Brasil
Vitória de Fritz garante posição de João Fonseca no ranking da ATP
Com o resultado em Estocolmo, o brasileiro permanece em 46º lugar
Guga Kuerten recebe homenagem da ATP às vésperas do Finals
Cerimônia em Turim reuniu 30 jogadores que lideraram o ranking mundial, incluindo o brasileiro
WTA Finals: Stefani e Dabrowski seguem invictas, e vão à semifinal
Dupla brasileira-canadense lidera grupo com três vitórias; semifinais ocorrem neste sábado em Fort Worth
Zverev enfrenta nova ação judicial movida por ex-companheira
Acusação foi protocolada em setembro, após entrevista do tenista sobre acusações anteriores de violência doméstica
Ex-técnico de Serena Williams diz que Sabalenka 'perdeu identidade'
Mentor das irmãs Williams aponta mudanças no estilo de jogo da atual número 2 do mundo