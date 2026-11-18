João Fonseca recebeu uma projeção de peso para a próxima temporada. Jim Courier, ex-número 1 do mundo e tetracampeão de Grand Slam, acredita que o brasileiro estará entre os dez melhores tenistas do ranking da ATP em 2027. A previsão foi divulgada pelo americano às vésperas do encerramento da temporada de 2026, marcado para o próximo domingo (19).

A expectativa de Courier considera o potencial apresentado pelo jovem brasileiro, que completou 20 anos e teve um ano de altos e baixos no circuito profissional. Em 2026, Fonseca enfrentou problemas físicos e encerrou sua participação em competições oficiais ainda em setembro, situação que também contribuiu para sua queda no ranking mundial.

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Apesar das dificuldades, o ex-tenista acredita que o próximo ano pode representar um importante ponto de virada na carreira do brasileiro. Para Courier, Fonseca reúne os recursos técnicos necessários para competir em alto nível e tem condições de transformar seu potencial em resultados mais expressivos.

— Eu vou colocar o Fonseca no top 10. Acho que será o ano de progresso dele. Espero que se mantenha saudável, mas acho que Fonseca tem a vantagem, tem as armas e espero que coloque tudo junto e que seja grande para o tênis masculino no próximo ano.

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João Fonseca prepara o backhand na vitória na Copa Davis contra o suíço Stricker (Foto: sLuiz Candido/CBT)

Além de ter construído uma carreira de destaque nas quadras, Courier também trabalha como comentarista e entrevistador nos principais torneios do circuito. Suas projeções colocam João Fonseca entre os nomes a serem acompanhados na temporada de 2027.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.