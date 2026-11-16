Medvedev estreia com vitória no ATP Finals e enfrenta Alcaraz
Partida marcou o fim da primeira rodada do torneio; duelo contra o espanhol acontece nesta quarta-feira (18)
Nesta segunda-feira (16), Daniil Medvedev estreou com vitória no ATP Finals. O atual número 5 do mundo superou o italiano Flavio Cobolli, 6º colocado do ranking, por 2 sets a 0, nas parciais 7/6 (7-4) e 6/3. Com o resultado positivo no jogo que marcou o fim da primeira rodada da competição, Medvedev enfrenta Carlos Alcaraz na próxima fase.
O russo disputa seu sétimo ATP Finals e já foi campeão uma vez, em 2020. Na temporada seguinte, foi vice. O seu próximo compromisso na edição 2026 acontece nesta quarta-feira (18), contra Alcaraz. O espanhol venceu o norte-americano Frances Tiafoe por duplo 6/2 na abertura da programação desta segunda-feira (16).
➡️ Alcaraz atropela Tiafoe e começa ATP Finals com vitória em Turim
No retrospecto geral, Alcaraz leva vantagem sobre Medvedev, com sete vitórias em dez confrontos. O espanhol também venceu o encontro mais recente entre eles, pela semifinal do ATP 500 de Viena. Na outra partida realizada nesta temporada, entretanto, o russo saiu vitorioso, ao superar o rival na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells.
Como foi a vitória de Medvedev na estreia do ATP Finals?
Medvedev teve uma atuação dominante no saque, registrando nove aces e sem permitir que o adversário tivesse qualquer chance de quebra ao longo do confronto. O russo perdeu somente 11 pontos em seus games de saque e mostrou eficiência também na devolução, conquistando oito break-points e convertendo dois deles.
A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio, sem quebras de serviço e com Cobolli precisando salvar cinco oportunidades do adversário antes de levar a decisão para o tiebreak. No segundo set, porém, Medvedev elevou o nível e, mesmo estando atrás por 3/2, conseguiu duas quebras consecutivas para fechar o duelo com uma sequência de quatro games vencidos. Nas estatísticas, ambos terminaram com oito winners, mas o italiano acumulou 20 erros não forçados, contra 15 do russo.
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