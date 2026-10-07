Carlos Alcaraz fez questão de demonstrar apoio a Jannik Sinner após o italiano anunciar que não disputará mais torneios em 2026. O número 1 do mundo precisará seguir em recuperação de uma lesão no joelho e só deverá voltar às competições na próxima temporada.

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O espanhol comentou uma publicação de Sinner nas redes sociais e desejou força ao rival durante o período de recuperação. "Cara! Você vai voltar mais forte, mantenha a cabeça erguida, desejando uma recuperação rápida", escreveu Alcaraz.

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A mensagem ganha um significado especial porque o próprio espanhol enfrentou um longo período longe do circuito neste ano. Alcaraz ficou afastado entre abril e agosto para tratar uma lesão no punho e voltou às competições justamente quando Sinner passou a lidar com o problema no joelho.

Alcaraz manda recado a Sinner após italiano anunciar fim de 2026 (Foto: Reprodução)

Alcaraz conquista título após retorno

Pouco antes de enviar a mensagem ao italiano, Alcaraz havia celebrado uma conquista importante. O espanhol foi campeão do ATP 500 de Tóquio, no Japão, e levantou seu primeiro troféu de simples desde o retorno ao circuito.

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Nesta terça-feira (6), o espanhol venceu o tcheco Jiri Lehecka, número 19 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Assim, garantiu o bicampeonato consecutivo do ATP 500 japonês.

A conquista encerra um período de espera para Alcaraz. O espanhol havia disputado seu último torneio antes da lesão em abril e só voltou às quadras no US Open, quando chegou às quartas de final. Depois, também fez parte da equipe europeia campeã da Laver Cup. Em Tóquio, porém, disputou sua primeira final individual desde o retorno e já aproveitou para levar seu primeiro troféu desde a pausa.