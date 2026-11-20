Sinner coloca retorno ao tênis em dúvida: 'Nem perto de voltar à quadra'
Número 2 do mundo se recupera de uma lesão no joelho após mais de três meses afastado do circuito
O retorno de Jannik Sinner ao circuito profissional de tênis pode não acontecer no prazo inicialmente planejado. O italiano, atual número 2 do ranking mundial e ex-líder da classificação, revelou que ainda está distante de reunir condições para voltar a competir, aumentando as dúvidas sobre sua possível participação nos torneios de janeiro.
Afastado das competições há mais de três meses, Sinner enfrenta uma recuperação considerada lenta de uma lesão no joelho. Apesar de manter uma rotina diária de trabalho para recuperar a condição física, o tenista reconheceu que ainda não está preparado para retornar às quadras.
Em declarações recentes, o italiano demonstrou preocupação com o próprio processo de recuperação e afirmou que todas as medidas possíveis estão sendo adotadas para permitir uma volta em boas condições.
— Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance; estamos trabalhando todos os dias para voltar com mais força, e espero que o que estou fazendo seja a decisão certa. Sinto muita falta de jogar tênis, e agora mesmo não estou nem perto de voltar à quadra e jogar.
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Sinner condiciona retorno à recuperação física
A declaração mais preocupante para os torcedores está relacionada à falta de uma previsão concreta para o retorno. Sinner deixou claro que não pretende antecipar sua volta sem antes recuperar a confiança na própria condição física.
O italiano explicou que deseja voltar a competir somente quando conseguir treinar e jogar durante uma semana inteira, apresentando uma evolução consistente e sem limitações que comprometam seu desempenho.
— Quando eu sentir que posso retornar às quadras e jogar durante uma semana inteira, e vejo que me sinto melhor, aí minhas emoções se concentrarão em tentar voltar ao circuito com uma boa atitude e mentalidade.
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A ausência prolongada de Jannik Sinner representa uma preocupação para o cenário do tênis mundial, especialmente pela posição que o italiano ocupa no ranking e pela expectativa em torno de sua participação nas principais competições da temporada.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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