Carlos Alcaraz deu um susto, mas venceu Daniil Medvedev por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) nesta quarta-feira (18), em Turim, na Itália, e assumiu a liderança do Grupo Ivan Lendl no ATP Finals, ficando próximo de garantir a classificação para a semifinal.

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O confronto entre dois ex-número 1 do mundo começou equilibrado, com ambos confirmando seus saques até o placar de 2/2 no primeiro set. A partir desse momento, Alcaraz dominou a partida, quebrando o serviço de Medvedev duas vezes e fechando a parcial em 6/2, em 31 minutos.

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No segundo set, o espanhol manteve o ritmo e quebrou o saque do russo logo no primeiro game. Durante o terceiro game, Alcaraz sentiu um desconforto na coxa esquerda e precisou de atendimento médico, retornando com uma proteção na perna, mas sem perder desempenho.

Medvedev, quinto colocado no ranking mundial, melhorou o aproveitamento do primeiro saque e passou a confirmar seus games com mais facilidade, porém continuou tendo dificuldades para devolver os serviços do adversário. Alcaraz sustentou a vantagem até o fim e fechou o jogo em 6/4, após 1h11min de partida.

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Com duas vitórias em dois jogos, Alcaraz lidera o Grupo Ivan Lendl e pode garantir a vaga na semifinal ainda nesta quarta-feira, dependendo do resultado entre Tiafoe e Cobolli, que se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília). O espanhol encerra sua participação na fase de grupos na sexta-feira (20), contra Cobolli.

Carlos Alcaraz recebe atendimento médico em quadra durante partida contra Daniil Medvedev pelo ATP Finals (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Alcaraz explica desconforto

Durante entrevista após a partida, Carlos tranquilizou o público sobre o problema físico que sentiu durante a partida. Alcaraz explicou que não quis forçar o corpo durante o segundo set e, mesmo após sentir o desconfort, conseguia se mover bem em quadra.

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— Eu não queria forçar meu corpo ao limite nem exagerar. Eu tinha uma quebra de vantagem naquele momento. Eu simplesmente tentei manter essa vantagem com meu saque, jogar relaxado, solto, e estou contente com isso. Agora, vou analisar tudo isso com minha equipe e veremos — disse.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.