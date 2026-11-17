Zverev bate Shelton, vai à semi do ATP Finals e mantém Jodar vivo
Vitória do líder do ranking deixa disputa pela segunda vaga em aberto no Grupo John McEnroe
Com uma rodada de antecedência, Alexander Zverev garantiu seu espaço entre os semifinalistas do ATP Finals nesta terça-feira (17). Em mais uma grande atuação na quadra dura de Turim, na Itália, o líder do ranking mundial emplacou um 2 sets a 0 sobre Ben Shelton, nas parciais de 6/2 e 7/6(4), confirmando sua segunda vitória no torneio que reúne os oito melhores da temporada. O resultado mexe com a situação do Grupo John McEnroe, que segue com a segunda vaga para o mata-mata em aberto.
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Zverev precisou de 1h34min para liquidar o sétimo triunfo no sétimo encontro com o americano e quarto do mundo, mantendo a invencibilidade diante do rival. Na primeira parcial, o saque potente do tenista alemão fez estrago, resultando em seis aces que contribuíram para um começo de disputa controlado: 6 a 2.
No segundo set, a diminuição de quebras no saque deixou o duelo mais equilibrado. Zverev teve duas chances no meio da parcial, mas Shelton confirmou o serviço. Foi no tie-break que o talento de Sascha voltou a fazer diferença, em um ponto de devolução que engatilhou a reação. Ao voltar para o saque, o alemão confirmou a posse e finalizou o encontro com uma grande bola na paralela em passada.
A vitória de Zverev mantém Rafael Jodar, seu adversário na estreia, com chances de classificação. Ainda nesta terça, a promessa espanhola perdeu para o francês Arthur Fils em 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, sofrendo sua segunda derrota na competição e estacionando na última colocação da chave. Shelton ocupa a segunda vaga neste momento, levando vantagem sobre Fils, terceiro, por ter vencido o confronto direto.
A última rodada do Grupo John McEnroe acontece na próxima quinta-feira (19) e colocará frente a frente Zverev contra Fils e Shelton contra Jodar. Os resultados definirão quem acompanhará o número 1 do mundo na semifinal.
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