Com uma rodada de antecedência, Alexander Zverev garantiu seu espaço entre os semifinalistas do ATP Finals nesta terça-feira (17). Em mais uma grande atuação na quadra dura de Turim, na Itália, o líder do ranking mundial emplacou um 2 sets a 0 sobre Ben Shelton, nas parciais de 6/2 e 7/6(4), confirmando sua segunda vitória no torneio que reúne os oito melhores da temporada. O resultado mexe com a situação do Grupo John McEnroe, que segue com a segunda vaga para o mata-mata em aberto.

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Zverev precisou de 1h34min para liquidar o sétimo triunfo no sétimo encontro com o americano e quarto do mundo, mantendo a invencibilidade diante do rival. Na primeira parcial, o saque potente do tenista alemão fez estrago, resultando em seis aces que contribuíram para um começo de disputa controlado: 6 a 2.

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No segundo set, a diminuição de quebras no saque deixou o duelo mais equilibrado. Zverev teve duas chances no meio da parcial, mas Shelton confirmou o serviço. Foi no tie-break que o talento de Sascha voltou a fazer diferença, em um ponto de devolução que engatilhou a reação. Ao voltar para o saque, o alemão confirmou a posse e finalizou o encontro com uma grande bola na paralela em passada.

A vitória de Zverev mantém Rafael Jodar, seu adversário na estreia, com chances de classificação. Ainda nesta terça, a promessa espanhola perdeu para o francês Arthur Fils em 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, sofrendo sua segunda derrota na competição e estacionando na última colocação da chave. Shelton ocupa a segunda vaga neste momento, levando vantagem sobre Fils, terceiro, por ter vencido o confronto direto.

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A última rodada do Grupo John McEnroe acontece na próxima quinta-feira (19) e colocará frente a frente Zverev contra Fils e Shelton contra Jodar. Os resultados definirão quem acompanhará o número 1 do mundo na semifinal.

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