Stefani e Dabrowski caem para líderes do ranking na semi do Finals

No último sábado (14), em Indian Wells, a parceria formada pela americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniaková derrotou a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(4) e 6/3, eliminando-as na semifinal do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada.

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A vitória de Townsend e Siniaková confirmou o domínio da dupla, que agora soma três triunfos sobre Stefani e Dabrowski em 2026, incluindo partidas no WTA 1000 de Miami e em Roland Garros. No torneio, a dupla brasileira e canadense havia avançado à semifinal de forma invicta, liderando o Grupo 1, enquanto as adversárias ficaram em segundo no Grupo 2, atrás das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini.

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Townsend, que retornou às quadras recentemente após cirurgia para retirada do apêndice, e Siniaková, que recebeu oficialmente o troféu de número 1 do ranking de duplas ao fim de 2026, mostraram superioridade especialmente no segundo set, quando conquistaram a primeira quebra logo no início da parcial e mantiveram a vantagem até o fim. A primeira parcial foi equilibrada, com ambas as duplas confirmando seus serviços e decidindo o set no tie-break, vencido pela americana e tcheca por 7/4.

Townsend e Siniakova se abraçam em quadra após vitória na semifinal do WTA Finals (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A dupla Townsend e Siniaková já conquistou os quatro Grand Slams jogando juntas: Wimbledon (2024), Australian Open (2025), Roland Garros (2026) e US Open (2026). Com o título em Nova York, Siniaková tornou-se a primeira tenista da Era Aberta a completar o Career Grand Slam de duplas com duas parceiras diferentes, tendo vencido anteriormente todos os quatro Majors com Barbora Krejcíková. Apesar do sucesso nos Grand Slams, a parceria ainda busca o título do WTA Finals, tendo sido vice-campeã em 2024 e semifinalista em 2025. Siniaková, individualmente, venceu o Finals em 2021 ao lado de Krejcíková.

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Para Stefani e Dabrowski, esta foi a primeira participação juntas no WTA Finals. Separadamente, Dabrowski foi campeã em 2024 com Erin Routliffe, enquanto Stefani foi vice-campeã em 2025 ao lado de Tímea Babos.

Nas outras semifinais do torneio, a russa Mirra Andreeva venceu a norte-americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), garantindo vaga na final e a segunda colocação no ranking mundial da WTA. Já a ucraniana Elina Svitolina derrotou Linda Nosková por 6/2 e 6/1, avançando para enfrentar Andreeva na decisão deste domingo (15).

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.