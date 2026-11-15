Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Stefani e Dabrowski caem para líderes do ranking na semi do Finals

Dupla americana e tcheca vence por 2 sets a 0 em Indian Wells e avança à decisão do WTA Finals 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 10:40
Favorite o Lance! no Google
A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski em quadra durante a semifinal do WTA Finals
A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski em quadra durante a semifinal do WTA Finals (Foto: Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No último sábado (14), em Indian Wells, a parceria formada pela americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniaková derrotou a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(4) e 6/3, eliminando-as na semifinal do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada.

➡️Svitolina e Andreeva triunfam e decidem o WTA Finals

➡️ Ex-parceiro de Guga compara João Fonseca a Rafael Jodar: 'Melhor preparado'

A vitória de Townsend e Siniaková confirmou o domínio da dupla, que agora soma três triunfos sobre Stefani e Dabrowski em 2026, incluindo partidas no WTA 1000 de Miami e em Roland Garros. No torneio, a dupla brasileira e canadense havia avançado à semifinal de forma invicta, liderando o Grupo 1, enquanto as adversárias ficaram em segundo no Grupo 2, atrás das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini.

continua após a publicidade

Townsend, que retornou às quadras recentemente após cirurgia para retirada do apêndice, e Siniaková, que recebeu oficialmente o troféu de número 1 do ranking de duplas ao fim de 2026, mostraram superioridade especialmente no segundo set, quando conquistaram a primeira quebra logo no início da parcial e mantiveram a vantagem até o fim. A primeira parcial foi equilibrada, com ambas as duplas confirmando seus serviços e decidindo o set no tie-break, vencido pela americana e tcheca por 7/4.

Townsend e Siniakova se abraçam em quadra após vitória na semifinal do WTA Finals
Townsend e Siniakova se abraçam em quadra após vitória na semifinal do WTA Finals (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A dupla Townsend e Siniaková já conquistou os quatro Grand Slams jogando juntas: Wimbledon (2024), Australian Open (2025), Roland Garros (2026) e US Open (2026). Com o título em Nova York, Siniaková tornou-se a primeira tenista da Era Aberta a completar o Career Grand Slam de duplas com duas parceiras diferentes, tendo vencido anteriormente todos os quatro Majors com Barbora Krejcíková. Apesar do sucesso nos Grand Slams, a parceria ainda busca o título do WTA Finals, tendo sido vice-campeã em 2024 e semifinalista em 2025. Siniaková, individualmente, venceu o Finals em 2021 ao lado de Krejcíková.

continua após a publicidade

Para Stefani e Dabrowski, esta foi a primeira participação juntas no WTA Finals. Separadamente, Dabrowski foi campeã em 2024 com Erin Routliffe, enquanto Stefani foi vice-campeã em 2025 ao lado de Tímea Babos.

Nas outras semifinais do torneio, a russa Mirra Andreeva venceu a norte-americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), garantindo vaga na final e a segunda colocação no ranking mundial da WTA. Já a ucraniana Elina Svitolina derrotou Linda Nosková por 6/2 e 6/1, avançando para enfrentar Andreeva na decisão deste domingo (15).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Elina Svitolina no WTA Finals, jogando tênis na quadra verde com uniforme rosa.

Tênis

Svitolina e Andreeva triunfam e decidem o WTA Finals

Há 13 horas
João Fonseca e Rafael Jodar pelo Masters 1000 de Madri 2026 (Foto: Reprodução/X)

Tênis

Ex-parceiro de Guga compara João Fonseca e Rafael Jodar: 'Melhor preparado'

Há 13 horas
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

Tênis

Vitória de Fritz garante posição de João Fonseca no ranking da ATP

Há 22 horas
Gustavo Kuerten foi um dos homenageados em evento de gala da ATP

Tênis

Guga Kuerten recebe homenagem da ATP às vésperas do Finals

Há 23 horas
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski se cumprimentam após vitória no WTA Finals

Tênis

WTA Finals: Stefani e Dabrowski seguem invictas, e vão à semifinal

Há 1 dia
Alexander Zverev na Masters 1000 de Paris, segurando a raquete perto da boca.

Tênis

Zverev enfrenta nova ação judicial movida por ex-companheira

Há 1 dia