Mirra Andreeva se sagrou campeã do WTA Finals neste domingo (15), em Indian Wells, nos Estados Unidos, ao derrotar Elina Svitolina em 2 sets a 0, nas parciais de 7/5 e 6/3. Além do troféu, a promessa russa levou para casa um carro esportivo de luxo, avaliado em cerca de R$ 830 mil, e uma premiação total que ultrapassa a casa dos R$ 19 milhões.

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A organização do torneio entregou à campeã uma versão exclusiva do conversível Mercedes-AMG SL 55 4Matic+. O modelo desenvolvido pela montadora alemã conta com pintura violeta feita sob medida e uma placa com o nome da atleta.

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No entanto, um pequeno detalhe impedirá Andreeva de aproveitar o prêmio mais especial, ao menos neste momento. Aos 19 anos, a russa ainda não tirou carteira de habilitação. Ela brincou com a situação durante a cerimônia de premiação, depois de se tornar a mais jovem em mais de duas décadas a faturar o título.

— Ainda quero tentar dar uma voltinha de alguns metros. Tenho certeza de que conseguirei fazer isso ou, pelo menos, apertar um pouco a buzina. E, se não, tenho cinco pessoas na minha equipe e serei uma "princesa passageira" para sempre, então essa também é uma opção para mim — comentou Andreeva.

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Invicta, Andreeva conquista o WTA Finals em sua estreia

Andreeva rebate bola na final do WTA Finals contra Svitolina (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Número 3 do mundo antes do início do WTA Finals, Mirra Andreeva garantiu o título em sua primeira participação no evento, superando a ucraniana e sexta do ranking. A final ficou marcada por um duelo intenso, com diversas quebras de saque, mas a russa se destacou em momentos decisivos para fechar o jogo em 1h50min. Svitolina, que disputava sua terceira final, soma agora dois vices e um triunfo, em 2018.

Andreeva conquistou o torneio de maneira invicta, vencendo todas as cinco partidas que disputou, e se tornou a campeã mais jovem desde a compatriota Maria Sharapova, em 2004. Com a vitória, ela passará a ocupar o segundo lugar do ranking na próxima atualização, ultrapassando Aryna Sabalenka e ficando atrás apenas de Elena Rybakina.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.