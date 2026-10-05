O tenista russo Daniil Medvedev foi desclassificado da semifinal do ATP 500 de Pequim, nesta segunda-feira (5), após atingir um torcedor com uma bolada no rosto. O incidente culminou na classificação automática do sérvio Novak Djokovic à decisão. O confronto foi encerrado em 2 sets a 0 para o ex-número 1 do mundo, nas parciais de 7/5 e 5/3.

A situação ocorreu quando Djokovic sacava para vencer a semifinal do torneio chinês. Depois de ver o adversário marcar 5/3 no segundo set, Medvedev perdeu a paciência e descontou sua raiva ao rebater a bola em direção à arquibancada. Mesmo sem intenção, o atual número 5 do ranking acabou acertando um fã e foi desqualificado pela arbitragem, que não tolerou a conduta antidesportiva.

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A vitória ajudou Djokovic a ampliar a maior sequência invicta de um atleta em um evento do circuito profissional. São 33 triunfos consecutivos para o sérvio em Pequim, competição que não disputava há 11 anos.

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Final inesperado garante Djokovic no top-10

Novak Djokovic avança à final do ATP 500 de Pequim (Foto: GREG BAKER / AFP)

Em busca do heptacampeonato, Novak Djokovic voltará a figurar entre os 10 melhores tenistas do mundo no ranking da ATP a partir da próxima segunda (12). O sérvio de 39 anos assegurou a pontuação necessária para ultrapassar o francês Arthur Fils e retornar ao top-10, posto que deixou após a eliminação na primeira rodada do US Open, em agosto.

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Atualmente em 11º, Nole ainda pode ganhar mais duas posições se conquistar o título, superando o americano Frances Tiafoe e o australiano Alex de Minaur, adversário na final do ATP de Pequim. O duelo está marcado para esta terça-feira (6), às 8h (de Brasília).

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