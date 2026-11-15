Zverev e Shelton estreiam com vitórias no ATP Finals

Alexander Zverev e Ben Shelton deram o primeiro passo no ATP Finals com o pé direito. Neste domingo (15), o alemão e líder do ranking superou Rafael Jodar em sets diretos, com direito a um duplo 6/4, e levou a melhor no duelo de abertura do evento, em Turim, na Itália. Em seguida, foi a vez do americano e quarto do ranking garantir a vitória ao bater Arthur Fils por 2 a 1, nas parciais de 6/2, 3/6 e 6/3.

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Zverev fez uma atuação de pleno domínio para alcançar o resultado e assegurar momentaneamente a liderança do Grupo John McEnroe. A segunda parcial foi marcada por uma disputa de break-points e demonstrou a resistência de Jodar, que, mesmo não evitando a derrota em 1h27min, segue como um dos nomes a serem observados no torneio.

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Em confronto paralelo na chave, Shelton iniciou sua participação com uma exibição regular, principalmente no primeiro e terceiro sets. Sob a orientação de Juan Carlos Ferrero, ex-técnico de Carlos Alcaraz, o americano triunfou em 1h58min de partida.

O ATP Finals divide os oito melhores jogadores da temporada em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada chave avançando às semifinais. Os vencedores dos confrontos se enfrentam na grande final, marcada para o próximo domingo (22).

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A segunda rodada do Grupo John McEnroe será disputada na próxima terça-feira (17). Zverev encara Shelton às 16h30 (de Brasília). Antes, às 10h, Jodar e Fils se enfrentam em um confronto pela sobrevivência na competição.

Nesta segunda (16), vão à quadra os componentes do Grupo Bjorn Borg, que conta com Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.

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Ben Shelton aplica backhand contra Arthur Fils no ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

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