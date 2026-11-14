Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Ex-parceiro de Guga compara João Fonseca a Rafael Jodar: 'Melhor preparado'

Brasileiro ex-top 25 do mundo coloca espanhol à frente, mas enxerga maior potencial no atual número 1 do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 20:56
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca e Rafael Jodar pelo Masters 1000 de Madri 2026 (Foto: Reprodução/X)
João Fonseca e Rafael Jodar pelo Masters 1000 de Madri 2026 (Foto: Reprodução/X)

Fernando Meligeni, ex-top 25 do mundo e parceiro de Guga Küerten nas duplas, apontou as principais diferenças entre os prospectos João Fonseca e Rafael Jodar. Em participação no podcast New Balls Please, o ídolo do tênis brasileiro comparou a situação do espanhol, que está em 10º no ranking e prestes a disputar o ATP Finals, à do jovem carioca, que está afastado do circuito profissional por problemas físicos.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para Meligeni, Jodar apresenta melhor preparo físico e tático, características que o colocam em destaque neste momento. No entanto, o ex-jogador considera que, apesar dessas qualidades, Fonseca possui uma maior margem de projeção para a próxima década.

continua após a publicidade

— O Jodar mostra pra gente duas características importantes. Primeiro, fisicamente melhor preparado, e taticamente melhor preparado. Se você me perguntar, entre os dois jogadores, antes da dúvida mental, quem você escolhe, quem você acha que vai jogar melhor daqui a dez anos? Eu continuo achando que o João é melhor jogador — afirmou Meligeni.

O ex-tenista destacou o potencial do brasileiro, atualmente em 46º no ranking, e disse que o tênis envolve questões complexas, que vão além de apenas jogar bem por um curto período de tempo.

continua após a publicidade

— Acredito que o potencial dele é maior, joga um tênis absurdo, continuo achando isso. Só que o tênis não é só você jogar um tênis absurdo por algumas semanas, não é só bater bem na bola. As pessoas se confundem um pouco nessas análises — declarou.

Meligeni também repercutiu o afastamento de João Fonseca das competições e identificou o surgimento de um desgaste mental nele ao decorrer da temporada, o que afetou suas ambições.

continua após a publicidade

— Acho que todo brasileiro tomou um baita susto. Ninguém achava que isso poderia acontecer mentalmente com o João. Até seis meses atrás ele estava falando que queria ser número 1 do mundo, e daqui a pouco "não sei mais". Isso mostra a complexidade do nosso esporte — finalizou.

➡️ Vitória de Fritz garante posição de João Fonseca no ranking da ATP

➡️ Guga Kuerten recebe homenagem da ATP às vésperas do Finals

O ex-tenista profissional Fernando Meligeni no LA Open (Foto: Luiz Pires/Fotojump/Divulgação)
O ex-tenista profissional Fernando Meligeni no LA Open (Foto: Luiz Pires/Fotojump/Divulgação)

Entre altos e baixos, João Fonseca encerra ano antes do esperado

João Fonseca teve um 2026 marcado por altos e baixos devido a lesões, mas conquistou resultados expressivos. A campanha em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final com vitórias sobre Novak Djokovic (12º) e Casper Ruud (18º), foi o ápice da temporada para o carioca de 20 anos.

continua após a publicidade

O afastamento das quadras foi anunciado em outubro, encerrando a temporada antes do esperado para priorizar sua recuperação física. O brasileiro esteve em ação pela última vez na Copa Davis, no Rio de Janeiro, quando jogou no sacrifício para defender o Brasil no duelo contra a Suíça. Poucos meses antes, ele havia desistido do Masters 1000 de Cincinnati por uma lesão abdominal.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

Tênis

Vitória de Fritz garante posição de João Fonseca no ranking da ATP

Há 8 horas
Gustavo Kuerten foi um dos homenageados em evento de gala da ATP

Tênis

Guga Kuerten recebe homenagem da ATP às vésperas do Finals

Há 9 horas
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski se cumprimentam após vitória no WTA Finals

Tênis

WTA Finals: Stefani e Dabrowski seguem invictas, e vão à semifinal

Há 11 horas
Alexander Zverev na Masters 1000 de Paris, segurando a raquete perto da boca.

Tênis

Zverev enfrenta nova ação judicial movida por ex-companheira

Há 11 horas
A bielorrussa Aryna Sabalenka comemora após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em partida de simples feminina no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

Tênis

Ex-técnico de Serena Williams diz que Sabalenka 'perdeu identidade'

Há 23 horas
Jogadora de tênis em vestido coral faz saque na quadra verde, durante as finais da WTA.

Tênis

Svitolina elimina Sabalenka e vai à semifinal do WTA Finals

Há 23 horas