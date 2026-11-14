Fernando Meligeni, ex-top 25 do mundo e parceiro de Guga Küerten nas duplas, apontou as principais diferenças entre os prospectos João Fonseca e Rafael Jodar. Em participação no podcast New Balls Please, o ídolo do tênis brasileiro comparou a situação do espanhol, que está em 10º no ranking e prestes a disputar o ATP Finals, à do jovem carioca, que está afastado do circuito profissional por problemas físicos.

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Para Meligeni, Jodar apresenta melhor preparo físico e tático, características que o colocam em destaque neste momento. No entanto, o ex-jogador considera que, apesar dessas qualidades, Fonseca possui uma maior margem de projeção para a próxima década.

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— O Jodar mostra pra gente duas características importantes. Primeiro, fisicamente melhor preparado, e taticamente melhor preparado. Se você me perguntar, entre os dois jogadores, antes da dúvida mental, quem você escolhe, quem você acha que vai jogar melhor daqui a dez anos? Eu continuo achando que o João é melhor jogador — afirmou Meligeni.

O ex-tenista destacou o potencial do brasileiro, atualmente em 46º no ranking, e disse que o tênis envolve questões complexas, que vão além de apenas jogar bem por um curto período de tempo.

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— Acredito que o potencial dele é maior, joga um tênis absurdo, continuo achando isso. Só que o tênis não é só você jogar um tênis absurdo por algumas semanas, não é só bater bem na bola. As pessoas se confundem um pouco nessas análises — declarou.

Meligeni também repercutiu o afastamento de João Fonseca das competições e identificou o surgimento de um desgaste mental nele ao decorrer da temporada, o que afetou suas ambições.

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— Acho que todo brasileiro tomou um baita susto. Ninguém achava que isso poderia acontecer mentalmente com o João. Até seis meses atrás ele estava falando que queria ser número 1 do mundo, e daqui a pouco "não sei mais". Isso mostra a complexidade do nosso esporte — finalizou.

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O ex-tenista profissional Fernando Meligeni no LA Open (Foto: Luiz Pires/Fotojump/Divulgação)

Entre altos e baixos, João Fonseca encerra ano antes do esperado

João Fonseca teve um 2026 marcado por altos e baixos devido a lesões, mas conquistou resultados expressivos. A campanha em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final com vitórias sobre Novak Djokovic (12º) e Casper Ruud (18º), foi o ápice da temporada para o carioca de 20 anos.

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O afastamento das quadras foi anunciado em outubro, encerrando a temporada antes do esperado para priorizar sua recuperação física. O brasileiro esteve em ação pela última vez na Copa Davis, no Rio de Janeiro, quando jogou no sacrifício para defender o Brasil no duelo contra a Suíça. Poucos meses antes, ele havia desistido do Masters 1000 de Cincinnati por uma lesão abdominal.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.