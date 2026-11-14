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Svitolina e Andreeva triunfam e decidem o WTA Finals

Ucraniana e russa, que se enfrentaram na fase de grupos, voltam a se encontrar neste domingo (15) pelo título

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 21:34
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Elina Svitolina no WTA Finals, jogando tênis na quadra verde com uniforme rosa.
Svitolina aplica forehand contra Linda Nosková no WTA Finals (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES via AFP)

Neste sábado (14), Elina Svitolina confirmou vaga na decisão do WTA Finals ao superar Linda Noskova por 2 sets a 0, nas parciais de 6/2 e 6/1, em 1h05min de partida. A ucraniana, atual número 6 do ranking mundial, buscará o bicampeonato contra a jovem russa e top-3 do mundo, Mirra Andreeva, que também avançou após derrotar Jessica Pegula.

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Em uma atuação dominante, Svitolina impôs seu ritmo e pecou menos em erros não forçados (17 contra 25 de Noskova). A ucraniana acertou 19 winners, mostrando superioridade técnica e tática durante todo o confronto.

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Na outra semifinal, marcada por uma polêmica envolvendo comentários de Pegula sobre Andreeva nos treinos, a jovem russa adotou um estilo de jogo agressivo e controlou as ações. Mesmo depois de perder a quebra inicial, Andreeva reagiu rapidamente e fechou em 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h26min de disputa.

Jogadora de tênis em uniforme turquesa e viseira roxa, ergue o punho na WTA Finals.
Andreeva cerra o punho e comemora classificação ao WTA Finals (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES via AFP)

Andreeva chega invicta à sua primeira final de WTA Finals na carreira, tendo vencido inclusive a próxima adversária na estreia, há menos de uma semana. Com direito a um pneu no segundo set, a russa fechou em 2 a 0 o primeiro encontro diante da ucraniana, na fase de grupos.

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Por outro lado, Svitolina, campeã em 2018, irá para sua terceira decisão na competição. O confronto está marcado para este domingo (15), em Indian Wells, nos Estados Unidos, em horário a ser divulgado pela organização do evento.

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Veja as campanhas das finalistas

Elina Svitolina

  1. 0 x 2 Mirra Andreeva (4/6 e 0/6)
  2. 2 x 1 Karolina Muchova (3/6, 6/2 e 6/2)
  3. 2 x 1 Aryna Sabalenka (6/3, 3/6 e 6/1)
  4. 2 x 0 Linda Noskova (6/2 e 6/1)

Mirra Andreeva

  1. 2 x 0 Elina Svitolina (6/4 e 6/0)
  2. 2 x 0 Aryna Sabalenka (6/4 e 6/0)
  3. 2 x 0 Dianna Shnaider (6/2 e 6/1)
  4. 2 x 0 Jessica Pegula (6/3 e 6/4)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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