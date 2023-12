"Quando me vi nessa situação (positivo no antidoping), foi difícil de gerenciar tudo. Eu sempre acreditei nas minhas equipes, as anteriores e esta. Acho que a confiança faz com que você coloque o seu melhor em quadra. Sempre gostei de aprender e eu acho que é por isso que você contrata pessoas: para ter informações e conhecimentos que te façam melhor através delas. Eu acreditava muito nisso, mas minha confiança agora está quebrada. Eu não sei como será no futuro, mas no momento minha confiança foi abalada".