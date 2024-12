Laura Pigossi vence nas duplas e busca as quartas de simples em Florianópolis

Laura Pigossi e a polonesa Maja Chwalinska derrotaram, nesta quarta-feira (4), as cabeças de chave 4, a egípcia Mayar Sherif e a sérvia Nina Stojanovic, por 5/7 6/1 10/6 na estreia da chave de duplas do WTA 125 de Florianópolis, o Mundo Tênis Open, evento no saibro do Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, no bairro de Jurerê In.

continua após a publicidade

➡️ Bia Haddad contrata técnico de ex-número 1 do mundo para equipe

Laura será a principal atração na programação desta quinta-feira na quadra central nas simples contra a polonesa Katarzyna Kawa, 247ª colocada. A brasileira derrotou a europeia este ano no único encontro oficial entre elas realizado na segunda rodada do qualificatório de Roland Garros. Ela jogará as quartas de final também nesta quinta na quadra central por volta das 17h contra a romena Georgia Craciun e a bielorrussa Iryna Shymanovich.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O dia terá também Ingrid Martins buscando vaga na semifinal de duplas ao lado da grega Despina Papamichail. Elas enfrentam a georgiana Ekaterina Gorgodze e a francesa Leolia Jeanjean em torno das 15h30 no terceiro jogo da quadra 1.

continua após a publicidade

Laura Pigossi em ação no WTA 125 Florianópolis (Foto: Caio Graça / Green Fotografias)<br>

O torneio tem atletas de 22 países com o Brasil, Argentina, Estados Unidos, Lituânia, França, Rússia, Bielorrússia, Egito, República Tcheca, Hungria, Portugal, Espanha, Colômbia, Polônia, Chipre, Grécia, Grã-Bretanha, Romênia, Itália, Peru, Ucrânia e Canadá.