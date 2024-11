Swiatek é pega no doping e suspensa por um mês

Número dois do mundo e vencedora de cinco títulos de Grand Slam, a polonesa Iga Swiatek foi flagrada no exame anti-doping e aceitou uma suspensão de um mês. A substância proibida foi a trimetazidina, um medicamento para o coração conhecido como TMZ, anunciou a Agência Internacional de Integridade do Tênis nesta quinta-feira (28).

Swiatek falhou em um teste fora da competição em agosto, e a ITIA aceitou sua explicação de que o resultado não foi intencional, causado pela contaminação de um medicamento sem receita, melatonina, que estava tomando para problemas com jet lag e sono.

Foi determinado que seu nível de culpa estava “na extremidade mais baixa da faixa para nenhuma falha ou negligência significativa”, disse a ITIA.

Iga Swiatek é a número 2 do ranking mundial do tênis feminino (Foto: Corey Sipkin /AFP)

A tenista havia sido suspensa provisoriamente entre os dias 22 de setembro e 4 de outubro, perdendo três torneios que acabaram contando na sanção agora divulgada. De acordo com a ITIA, ela terá mais oito dias a cumprir de suspensão e poderá voltar a jogar já no começo da próxima temporada. A jogadora perdeu a premiação do torneio de Cincinnati, torneio no qual competiu logo após a realização do exame.

Pronunciamento de Iga Swiatek

— Finalmente posso... e, por isso, quero compartilhar com vocês a experiência mais difícil da minha vida. Nos últimos dois meses e meio, passei por um rigoroso processo da agência ITIA, que confirmou minha inocência. O único teste antidoping positivo da minha carreira, com uma concentração incrivelmente baixa de uma substância proibida que eu nunca tinha ouvido falar antes, colocou em dúvida tudo pelo que trabalhei durante toda a minha vida. Eu e toda a minha equipe enfrentamos um enorme estresse e medo. Agora, tudo foi esclarecido e, com a consciência limpa, posso voltar ao que mais amo. Sei que agora serei mais forte do que nunca. Deixo com vocês um vídeo longo e, hoje, sinto alívio por tudo isso ter terminado. Quero ser honesta com vocês, e mesmo sabendo que não fiz nada de errado, por respeito aos fãs e ao público, compartilho todos os detalhes deste torneio mais longo e difícil da minha carreira. Espero, do fundo do coração, que vocês continuem ao meu lado — afirmou a tenista.