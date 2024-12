A Agência Mundial Antidopagem (WADA), anunciou algumas alterações em suas regras depois de uma temporada de muitas polêmicas, com os casos do italiano Jannik Sinner e da polonesa Iga Świątek.

O Comitê Executivo da WADA se reuniu nas últimas semanas e, conforme relatado pela Ubitennis, foram aprovadas uma série de alterações que serão introduzidas no regulamento mundial antidoping, mas que entrarão em vigor somente em 1º de janeiro de 2027. As mudanças são para melhor gerenciar os chamados casos de 'doping involuntário', como ocorreu com Sinner e Swiatek.

Dentre as principais alterações previstas, um produto contaminado passa a ter o foco na fonte de contaminação, uma “fonte imprevisível de substância proibida”, ou seja, uma contaminação involuntária ou por meio de terceiros.

Também será possível introduzir um nível mínimo de notificação, uma possível abertura, isto é, à existência de níveis de concentração mínimos abaixo dos quais a presença de uma substância proibida sem liminar não dá origem a uma positividade.

Quanto ao caso de Jannik Sinner, o italiano não poderá se beneficiar do novo regulamento, tendo que testemunhar em 2025; enquanto Iga Swiatek, em tese, teve seu caso encerrado com a suspensão de um mês.