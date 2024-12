Laura Pigossi arrasa na estreia e vai às oitavas do WTA de Florianópolis

Medalhista Olímpica de Bronze em Tóquio e número dois do Brasil, Laura Pigossi estreou com vitória, na noite desta terça-feira (3), no Mundo Tênis Open, o WTA de Florianópolis, disputado nas quadras de saibro do Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, no bairro de Jurerê In.

A paulistana, número 163 do mundo, derrotou a qualifier finlandesa Anastasia Kulikova, 384ª colocada, por 2 sets a 0 com um duplo 6/2 e terá pela frente a algoz da brasiliense Luiza Fullana, a polonesa Katarzyna Kawa, 247ª colocada, por 6/0 6/1. O duelo acontecerá na quinta-feira, ainda sem horário.

- Para ser sincera, o primeiro jogo é sempre o mais difícil, ainda cheguei ontem de manhã em Florianópolis, tinha dormido só três horas. Sabia que hoje não ia estar sentindo no meu melhor, mas que se fosse adiante eu ia estar mais descansada e adaptada para os próximos dias - disse a paulistana.

FULLANA DESTACA EXPERIÊNCIA INÉDITA EM UM WTA

Apesar da queda na estreia, Luiza Fullana destacou sua experiência inédita em um torneio da série WTA:

- Primeiro eu queria agradecer pelo convite, experiência muito legal, meu primeiro WTA 125, espero estar aqui de novo ano que vem. O jogo no segundo set foi bem pegado, ela foi melhor nos pontos importantes. Estou feliz e empolgada pelas coisas boas que estão vindo por aí - disse a jovem de 23 anos que venceu dois torneios profissionais na temporada.

Luiza Fullana no WTA 125 Florianópolis (Foto: Caio Graça / Green Fotografias)

- Para mim pegou um pouco fisicamente, mas faz parte, tênis é um esporte de adaptação, é importante a gente saber se adaptar, saber chegar em lugares novos e ter um ou dois dias para se adaptar, então é uma coisa que preciso trabalhar para o futuro - apontou.

PRINCIPAL FAVORITA AVANÇA E DESAFIA EX-TOP 10 E CAMPEÃ DE GRAND SLAM NESTA QUARTA-FEIRA. CAROL MELIGENI É O DESTAQUE BRASILEIRO

Principal favorita ao troféu, a argentina Maria Carle, medalha de Prata nos Jogos Pan-Americanos e número 89 do mundo, passou com tranquilidade pela qualifier russa Mariia Tkacheva por 6/1 6/0 e vai desafiar a ex-top 10, a francesa Kristina Mladenovic em um jogo que promete fortes emoções e acontece nesta quarta-feira por volta das 13h como segundo jogo da quadra central. Carle vem embalada com uma final no Chile e uma semifinal em Buenos Aires, na Argentina, nas duas últimas semanas, eventos da série WTA 125.

- Mladenovic é uma jogadora com muita experiência, não conhecia ela, vi um pouco ela jogar, sei mais ou menos por onde posso ir, mas aqui é um torneio de nível alto, várias grandes jogadoras e vamos buscar fazer uma grande semana - disse Carle.

Carol Meligeni no WTA 125 Florianópolis (Foto: Caio Graça / Green Fotografias)

O destaque brasileiro fica por conta de Carol Meligeni. Após a vitória sobre a cabeça de chave 3, a argentina Julia Riera, Carol enfrenta a ucraniana Valeriya Strakhova, 268ª colocada, não antes das 17h. Será o tira-teima entre elas. As duas venceram dois jogos cada, com a campineira vencendo as duas últimas, ambas em torneio na Argentina, em 2023 e nesta temporada.

As brasileiras estarão também nas duplas com Luiza Fullana e Ana Candiotto encarando a bielorrussa Iryna Shymanovich e a romena Georgia Craciun e Laura Pigossi atuando com a polonesa Maja Chwalinska contra a egípcia Mayar Sherif e a sérvia Nina Stojanovic, por volta das 15h.